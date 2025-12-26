«По указанию куратора с Украины». 18-летняя девушка собиралась подорвать автомобиль офицера

Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 18-летнюю девушку, которая планировала подорвать автомобиль российского офицера, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Злоумышленница, получив от украинских силовиков самодельное взрывное устройство <...> намеревалась закрепить его на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части», — заявили в ФСБ.
Сотрудники спецслужбы задержали девушку при попытке установки взрывного устройства мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте.
На размещенных в сети кадрах видно, как девушка отходит назад к зданию с поднятыми руками, при этом ее рюкзак находится рядом с сотрудниками ФСБ.
После этого вооруженные люди в броне осматривают брошенную сумку.
Жертва мошенников
В ФСБ сообщили, что ранее в декабре девушка попала под влияние телефонных мошенников, которые склонили ее к совершению теракта угрозой уголовного преследования.
На опубликованном видео допроса девушка рассказала, что «осуществляла фото и видеосъемку автомобилей, находящихся на парковке и направляла куратору».
«Выдвинулась в город Ставрополь по указанию куратора с Украины <...> Моим заданием было прикрепить взрывное устройство к одной из машин <...> Свою вину полностью признаю и очень раскаиваюсь», — говорит девушка.
В ФСБ сообщили, что в отношении задержанной возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ).
В ведомстве напомнили, что спецслужбы Украины не снижают активность про поиску в соцсетях потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Также там отметили, что российские силовики никогда не будут звонить гражданам через мессенджеры.
«А также предоставлять фотографии своих документов, выяснять данные паспорта и банковских карт, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях», — добавили в ФСБ России.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта против военнослужащего.
«Подозреваемая задержана, вражеские планы сорваны. Наши спецслужбы всегда на посту и действуют быстро и точно, защищая ставропольцев», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Теракты в Москве
24 декабря в Москве произошел теракт, в результате которого погибли двое сотрудников ДПС. Telegram-канал Mash сообщает, что бомбу пытался заложить 24-летний мужчина, который также стал жертвой мошенников. Он тоже погиб.
«Скамеры сказали, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан и это шпионская операция. Далее мужчину убедили приехать в Москву из Ивановской области и подложить СВУ под машину правоохранителей», — добавил Telegram-канал.
За несколько дней до этого был подорван автомобиль Kia Sorento, в котором находился начальник Управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
Взрыв произошел, когда офицер садился в машину, от полученных ранений он скончался.