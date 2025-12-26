«По указанию куратора с Украины». 18-летняя девушка собиралась подорвать автомобиль офицера

ФСБ задержала 18-летнюю девушку при попытке теракта против офицера в Ставрополе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставрополе, задержав 18-летнюю девушку при попытке установить взрывное устройство на автомобиль российского офицера. По данным спецслужб, злоумышленница действовала по указанию украинских кураторов. Фигурантка дела стала жертвой телефонных мошенников, которые под фейковой угрозой уголовного преследования подтолкнули ее к совершению преступления.

Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 18-летнюю девушку, которая планировала подорвать автомобиль российского офицера, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Злоумышленница, получив от украинских силовиков самодельное взрывное устройство <...> намеревалась закрепить его на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части», — заявили в ФСБ.

Сотрудники спецслужбы задержали девушку при попытке установки взрывного устройства мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

На размещенных в сети кадрах видно, как девушка отходит назад к зданию с поднятыми руками, при этом ее рюкзак находится рядом с сотрудниками ФСБ.

После этого вооруженные люди в броне осматривают брошенную сумку.

Жертва мошенников

В ФСБ сообщили, что ранее в декабре девушка попала под влияние телефонных мошенников , которые склонили ее к совершению теракта угрозой уголовного преследования.

На опубликованном видео допроса девушка рассказала, что «осуществляла фото и видеосъемку автомобилей, находящихся на парковке и направляла куратору».

«Выдвинулась в город Ставрополь по указанию куратора с Украины <...> Моим заданием было прикрепить взрывное устройство к одной из машин <...> Свою вину полностью признаю и очень раскаиваюсь», — говорит девушка.

В ФСБ сообщили, что в отношении задержанной возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

В ведомстве напомнили, что спецслужбы Украины не снижают активность про поиску в соцсетях потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Также там отметили, что российские силовики никогда не будут звонить гражданам через мессенджеры.

«А также предоставлять фотографии своих документов, выяснять данные паспорта и банковских карт, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях», — добавили в ФСБ России.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта против военнослужащего.

«Подозреваемая задержана, вражеские планы сорваны. Наши спецслужбы всегда на посту и действуют быстро и точно, защищая ставропольцев», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Теракты в Москве

24 декабря в Москве произошел теракт, в результате которого погибли двое сотрудников ДПС. Telegram-канал Mash сообщает, что бомбу пытался заложить 24-летний мужчина, который также стал жертвой мошенников . Он тоже погиб.

«Скамеры сказали, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан и это шпионская операция. Далее мужчину убедили приехать в Москву из Ивановской области и подложить СВУ под машину правоохранителей», — добавил Telegram-канал.

За несколько дней до этого был подорван автомобиль Kia Sorento, в котором находился начальник Управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Взрыв произошел, когда офицер садился в машину, от полученных ранений он скончался.