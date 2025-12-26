Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В России посчитали, сколько осталось советских машин в стране

«Автостат»: в России насчитывается 3 млн машин, сделанных в СССР
Советский легковой автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули», Москва, 1971 год
Дмитрий Донской/РИА «Новости»

Сегодня в России насчитывается 3 млн автомобилей, произведенных во времена СССР. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По состоянию на 1 июля 2025 года, машины, произведенные до 1991 года включительно, составляли 5,5% от всего парка автомобильной техники в России.

В агентстве отметили, что больше всего в стране насчитывается советских грузовиков — 27,7%, а меньше всего легковых машин — 3,5%. Среди автобусов доля техники времен СССР составляет 13,5%, а в сегменте LCV – 6,6%.

В августе гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что экспортные поставки легковых автомобилей из Советского Союза в другие страны составили 5,92 млн машин за последние два десятилетия существования государства. По его словам, число советских легковых машин, отправленных за границу в 1971 году, составило 150 тыс. единиц, в 1972-м — 195 тыс., в 1973-м — 238 тыс., в 1974-м — 287 тыс., в 1975-м — 296 тыс.

Ранее россиянам назвали шесть машин из Восточной Европы, которые конкурировали с советскими автомобилями.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27510997_rnd_7",
    "video_id": "record::d43fe87d-9870-464d-8eef-13d4754b9590"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+