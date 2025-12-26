Размер шрифта
В МИД России обвинили Украину в удвоении усилий по «торпедированию» переговоров

Рябков: Украина не нацелена на договоренности по урегулированию конфликта
Сергей Рябков
МИД РФ

Власти Украины не нацелены на договоренности по урегулированию конфликта на территории республики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Замглавы ведомства отметил, что сегодня стороны приблизились к решению ситуации. Однако последний рывок и возможность выйти на договоренность зависят от Украины, подчеркнул замминистра.

«Особенно в условиях, когда Киев и те его спонсоры, в частности в Евросоюзе, которые не нацелены на договоренность, удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать», — сказал Рябков.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговорный процесс России с Соединенными Штатами по украинскому вопросу ориентирован на достижение конкретных результатов, при этом Москва не намерена идти на уступки в своих принципиальных позициях. По словам дипломата, взаимопонимание, достигнутое в Анкоридже, находит свое отражение в текущих контактах.

Ранее в России понадеялись на прогресс в мирных переговорах по Украине в 2026 году.

