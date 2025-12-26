Власти Украины не нацелены на договоренности по урегулированию конфликта на территории республики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Замглавы ведомства отметил, что сегодня стороны приблизились к решению ситуации. Однако последний рывок и возможность выйти на договоренность зависят от Украины, подчеркнул замминистра.

«Особенно в условиях, когда Киев и те его спонсоры, в частности в Евросоюзе, которые не нацелены на договоренность, удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать», — сказал Рябков.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговорный процесс России с Соединенными Штатами по украинскому вопросу ориентирован на достижение конкретных результатов, при этом Москва не намерена идти на уступки в своих принципиальных позициях. По словам дипломата, взаимопонимание, достигнутое в Анкоридже, находит свое отражение в текущих контактах.

Ранее в России понадеялись на прогресс в мирных переговорах по Украине в 2026 году.