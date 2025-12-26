Размер шрифта
В Госдуму внесли второй пакет мер по борьбе с мошенничеством

Правительство внесло в Госдуму второй пакет мер по противодействию мошенничеству
Максим Блинов/РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму второй пакет комплексных мер по борьбе с мошенничеством. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Целью законопроекта является комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий», — сказано в пояснительной записке.

Как уточнял вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, законопроект включает около 20 предложений, в том числе запрет на международные входящие звонки без согласия абонента, внесудебную блокировку фишинговых сайтов и порталов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих информацию о продаже несертифицированных средств связи, а также восстановление доступа в «Госуслугам» только доверенными способами, в частности, с помощью биометрии, приложений или сайтов банков и через МФЦ.

17 декабря спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что при реализации закона о противодействии мошенничеству обнаружились его недоработки, банки и страховые компании не могли дозвониться до своих клиентов.

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Совет по правам человека (СПЧ) в рамках борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством предложил ряд предметных решений.

Глава государства напомнил: первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Кроме того, разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет, а в ближайших планах третий.

Первый пакет мер по защите граждан от мошенничества вступил в силу в июне и включает около 30 инициатив, которые внедряются поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября смогут подключить запрет на спам-звонки. Кроме того, на портале «Госуслуги» будет доступна функция самозапрета на оформление сим-карт.

Ранее в ЦБ заявили, что «перегнули палку» при борьбе с мошенничеством.

