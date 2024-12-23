Фейерверки и салюты на Новый год 2025: где их можно и где нельзя запускать

Как применять пиротехнику в новогодние праздники в городе и за городом без нарушений и штрафов

Новый год — время красочных салютов и фейерверков. Однако использование пиротехники требует строгого соблюдения законодательства и правил безопасности. Иначе можно легко испортить праздник себе и окружающим. «Газета.Ru» выяснила, где разрешен и где запрещен запуск фейерверков, как правильно применять пиротехнические средства и что грозит нарушителям техники безопасности.

Разрешены ли в 2024 году фейерверки и салюты?

С 2022 года в Москве и нескольких других регионах России власти не устраивают фейерверки и салюты на Новый год и Рождество. В столице, в частности, такое решение приняли по результатам голосования на сервисе «Активный гражданин».

В приграничных с зоной СВО регионах год назад был введен запрет на торговлю пиротехникой и ее запуск.

Кроме того, звучат призывы ужесточить контроль за продажей пиротехнических средств, которые стали представлять опасность.

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Жителям также рекомендуют отказаться от запуска салютов и фейерверков, рассказал «Газете.Ru» заместитель начальника территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» Максим Милосердов.

Рекомендации устного характера с просьбой воздержаться от запуска пиротехнических средств имеются. Это связано и с проведением СВО, и с морально-этическим отношением к тем, для кого сейчас праздник не праздник. Но, тем не менее, наши граждане к празднику готовятся, и это не запретить. Максим Милосердов заместитель начальника территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас»

«Наши сотрудники совершают еженедельные подворовые обходы, во время которых с гражданами проводится профилактическая беседа с рекомендациями по использованию и не желательности запусков фейерверков и других пиротехнических средств», — сообщил Максим Милосердов.

Пока повсеместного запрета на запуск фейерверков и салютов нет, многие рассматривают это развлечение как часть празднования Нового года.

Как выбрать пиротехнику

Главное правило — не покупать пиротехнику с рук, в сомнительных торговых точках. Лучше приобрести изделия в специализированных магазинах. Согласно законодательству, магазины, продающие пиротехнические изделия, не должны находиться в жилых домах, на остановках общественного транспорта, на вокзалах и на территории пожароопасных производственных объектов.

У товара на упаковке или внутри нее должны быть следующие данные:

• класс изделия;

• инструкция по применению;

• сертификат или знак соответствия;

• перечень опасных факторов, размеры опасной зоны;

• требования по безопасному хранению и утилизации;

• наименование организации-изготовителя (поставщика, импортера).

Проверяйте целостность, состояние упаковки и, конечно, срок годности изделий.

close Sergey Petrov/Globa Look Press

Часто возникает вопрос — какому виду новогодней пиротехники отдать предпочтение? По степени потенциальной опасности пиротехнические изделия делятся на пять классов:

I класс — хлопушки, бенгальские огни. Радиус опасной зоны (R) для них составляет 0,5 м.



II класс — наземные фейерверки, петарды. R — до 5 м.



III класс — пиротехнические ракеты, салютные батареи. R — до 30 м.



IV-V класс — профессиональная пиротехника. R — более 30 м.

К свободной продаже допускаются изделия I — III класса. Они имеют бытовое назначение. Что касается профессиональной пиротехники, то для ее применения требуется специальное разрешение. В столице, например, его выдает Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Обратиться за ним могут только юридические лица.

Продажа пиротехники запрещена лицам, не достигшим 16-летнего возраста, если производителем не установлено другое возрастное ограничение.

Где можно запускать фейерверки и салюты

Применение пиротехники разрешено только на улице. Это связано с правилами пожарной безопасности.

При запуске петард, ракет, наземного фейерверка, салютных батарей (пиротехника II – III класса опасности) необходимо выбрать открытую площадку. Ее размер должен быть не меньше радиуса опасной зоны, указанного на упаковке изделия.

close Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Запускать пиротехнические средства рекомендуется на ровных открытых площадках, находящихся на безопасном расстоянии от жилых домов и производственных зданий», — отметил Максим Милосердов.

Основные требования к площадке:

Над площадкой нет ветвей деревьев, линии электропередач и других препятствий.

Жилые дома и здания находятся на достаточном расстоянии от места запуска пиротехники. Безопасное расстояние определяется согласно инструкции к пиротехническому средству. Также учитывайте скорость ветра, а лучше при ветренной погоде воздержитесь от запуска.

Поблизости отсутствуют легковоспламеняющиеся предметы или объекты.

В жилых кварталах соблюсти эти требования практически невозможно. А это значит, что запуск фейерверков и салютов во дворе многоквартирного дома с большой долей вероятности попадает под нарушение правил пожарной безопасности.

Во многих городах существуют специальные площадки для запуска пиротехники. Узнать их расположение можно на сайтах органов местного самоуправления.

Где запрещено запускать фейерверки и салюты

Пользоваться пиротехникой запрещено:

В зданиях любого назначения. Запрет также относится к крышам, балконам, лоджиям, любым выступающим частям фасада здания.



Запрет также относится к крышам, балконам, лоджиям, любым выступающим частям фасада здания. На территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов , в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи.



, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи. На территории: объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ, культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

Кроме того, нельзя применять пиротехнику во время митингов, шествий, пикетов, демонстраций. Не используйте пиротехнические средства в местах скопления людей.

Как запускать фейерверки и салюты: основные правила

При запуске фейерверка или салюта необходимо неукоснительно следовать инструкции по применению пиротехнического средства, говорит Максим Милосердов.

close Кирилл Кухмарь/ТАСС

Также выполняйте простые правила безопасности:

Зрители должны находиться с наветренной стороны и на безопасном расстоянии от места запуска — оно указано в инструкции к изделию.

Не запускайте пиротехнику при сильном ветре и иных неблагоприятных погодных условиях.

Не допускайте к запуску салютов и другой пиротехники несовершеннолетних. Следуйте возрастным ограничениям, установленным производителем изделия.

На площадках, где ведется запуск пиротехники, запрещено курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра.

Не подходите к отработавшему изделию ранее, чем через две минуты после окончания пуска.

Если фейерверк не сработал, ни в коем случае нельзя к нему сразу подходить, лучше выждать 5-10 минут. Максим Милосердов заместитель начальника территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас»

Поскольку фейерверки и салюты приобретаются заранее, храните их правильно.

«Не допускается хранение пиротехнических средств возле обогревателей и горюче-смазочных материалов. Держите их подальше от детей», — напомнил Милосердов.

Вот еще несколько простых правил:

Храните пиротехнику в упаковке, в которой вы ее приобрели.



Не носите пиротехнические изделия в карманах.



Не уничтожайте непригодные изделия в костре.

Для утилизации непригодной пиротехнической продукции в быту нужно залить ее водой на 24 часа и только после этого выбросить вместе с обычным мусором. Утилизацией крупной партии пиротехники занимаются специализированные организации.

Не стоит забывать и о действии закона о тишине. В Москве ночное время установлено с 23 до 7 часов, в Московской области в будние дни — с 21 часа до 8 часов, в Санкт-Петербурге — с 22 до 8 часов. Временной интервал, когда шуметь запрещено, определяет региональное законодательство.

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Конечно, в Новый год шуметь можно дольше, чем обычно, однако подумайте о соседях с маленькими детьми, о пожилых людях. Запускать фейерверк или салют в четыре утра во дворе многоквартирного дома — значит нарушить не только правила безопасности, но и негласные законы уважительного отношения друг к другу.

Что грозит нарушителям правил запуска пиротехники

Часто возникает вопрос — куда обращаться, если хулиганы пуляют петарды с балкона многоэтажного дома. Или в сквере, где много людей, нетрезвая компания устраивает фейерверк не только в переносном смысле.

Самое правильное в этом случае — набрать 112, рекомендует Максим Милосердов.

Все подобные обращения передавайте через Систему 112. В этом нет ничего страшного и зазорного. Ведь бдительность граждан — это наша с вами общая безопасность. Максим Милосердов заместитель начальника территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас»

Запуск фейерверка или салюта — вовсе не безобидная затея, если это привело к повреждению чужого имущества или причинению вреда здоровью. Строгость наказания при нарушении правил запуска пиротехники зависит от тяжести последствий.

close Юрий Смитюк/ТАСС

Согласно ст. 20 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности на граждан может быть наложен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Если в регионе был введен особый противопожарный режим, то штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Если запуск пиротехники привел к пожару, повреждению имущества или причинению легкого/среднего вреда здоровью человека, виновному грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

Если же нарушение правил применения пиротехники повлекло тяжелые или несовместимые с жизнью травмы, то гражданину грозит уголовная ответственность по ст. 218 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, уголовное наказание грозит в том случае, если было уничтожено или повреждено имущество в крупном размере. Согласно ст. 168 УК РФ, виновному светит крупный штраф или лишение свободы на срок до года. Кроме того, ему предстоит возместить причиненный ущерб.