Названы дата и место похорон народной артистки Веры Алентовой

Народную артистку России Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил РИА Новости источник из окружения.

«Ее похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище. В понедельник», — сказал собеседник агентства.

Прощание с Алентовой начнется в 11:00 в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Народной артистки России Веры Алентовой не стало 25 декабря. Ей было 83 года. Утром она посетила прощание с коллегой Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского в Москве. Там артистке стало плохо, ее увезли на скорой в больницу — врачи почти час боролись за жизнь звезды отечественного кино, но спасти ее не смогли.

Широкую известность Алентова получила благодаря главной роли в картине «Москва слезам не верит», которая была удостоена премии «Оскар», а также партиям в фильмах «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и многим другим.

Ранее Путин выразил соболезнования родным Веры Алентовой.