Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Названы дата и место похорон народной артистки Веры Алентовой

Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище
Владимир Песня/РИА Новости

Народную артистку России Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил РИА Новости источник из окружения.

«Ее похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище. В понедельник», — сказал собеседник агентства.

Прощание с Алентовой начнется в 11:00 в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Народной артистки России Веры Алентовой не стало 25 декабря. Ей было 83 года. Утром она посетила прощание с коллегой Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского в Москве. Там артистке стало плохо, ее увезли на скорой в больницу — врачи почти час боролись за жизнь звезды отечественного кино, но спасти ее не смогли.

Широкую известность Алентова получила благодаря главной роли в картине «Москва слезам не верит», которая была удостоена премии «Оскар», а также партиям в фильмах «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и многим другим.

Ранее Путин выразил соболезнования родным Веры Алентовой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511093_rnd_1",
    "video_id": "record::4e825867-7053-4c00-aeeb-7f41eca9f9e3"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+