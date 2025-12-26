ЦБ представил новую банкноту 1000 рублей. Какие на ней есть скрытые символы?

Банк России представил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной — достопримечательности региона, выбранные по итогам народного голосования. Глава Гознака Аркадий Трачук сообщил, что на купюре с помощью лупы можно разглядеть «спрятанные» символы, включая традиционные эчпочмак и рогалики. Замена старых банкнот на новые, как ожидается, займет до полутора лет.

Банк России представил обновленную банкноту в 1000 рублей с изображением Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

«Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны – Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне изображены Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р, Дворец земледельцев в Казани», говорится в сообщении.

Презентация обновленной банкноты 1000 рублей в пресс-центре Банка России, 26 декабря 2025 года Сергей Бобылев/РИА Новости

Зампред ЦБ Сергей Белов сообщил, что при разработке дизайна банкнот учитывались предпочтения граждан, которые выбрали достопримечательности Приволжского округа на голосовании. Также на купюре есть QR-код, ведущий на сайт ЦБ.

По его словам, банкноты образца 1997 года будут в обращении до замены на новые купюры, которые будут вводиться постепенно. Белов пояснил, что этот процесс может занять до полутора лет. В регуляторе подчеркнули, что обменивать банкноты не потребуется .

Эчпочмак и рогалики

В то же время гендиректор Гознака Аркадий Трачук рассказал телеканалу «Звезда», что на новых купюрах будут «спрятаны» необычные изображения, рассмотреть которые можно только с помощью лупы. Среди них пироги, рогалики и треугольный эчпочмак , отметил Трачук.

Эти скрытые элементы расположены на оборотной стороне банкноты в одной из зон растров — структур изображения, собранных из мелких элементов.

Точное местоположение эчпочмака и других миниатюрных изображений указано на сайте ЦБ РФ в разделе, посвященном признакам подлинности для проверки с лупой. Согласно описанию, стилизованная карта в правом углу банкноты состоит из множества графических элементов, включающих фигурки животных — оленя, лося, зайца, ежа, волка, число «1000» и другие символы .

Четвертое обновление

Новый дизайн станет уже четвертым обновлением для банкноты номиналом 1000 рублей с ее выпуска в 1992 году, отмечает ТАСС. С учетом промежуточных модификаций, это будет седьмое изменение купюры.

Зампред ЦБ Сергей Белов сообщил РИА Новости, что Банк России не будет вводить в массовое обращение полимерные банкноты, так как они менее защищенные по сравнению с традиционными. Белов отметил, что российские купюры обладают высокой устойчивостью к внешним воздействиям, поэтому необходимости переходить на полимерные деньги нет.

Кроме того, полимерные купюры более уязвимы с точки зрения защиты от подделок, сказал зампред ЦБ.

Новую купюру раскритиковал глава Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«Очередная попытка ЦБ обновить тысячерублевую купюру. Напомню, что предыдущая вызвала огромный скандал из-за предложенных вариантов дизайна ее оформления и последующего голосования. И вот еще один заход в этот раз по сути втихую с заменой этой тысячерублевки. Правда, почему-то это делается накануне новогодних праздников в один из самых суетных дней, когда людям особо не до новостей и тем более отслеживания дизайна новых купюр», — написал Кабанов в своем Telegram.

Он предположил, что в вопросе замены 1000 банкноты «снова есть, чего опасаться».

«Хотя до сих пор непонятно, зачем постоянно нужно менять дизайн купюр? Ведь это весьма затратная история для бюджета», — подчеркнул Кабанов.

Глава комитета добавил, что будет «внимательно» следить за брифингом ЦБ.

В феврале 2025 года Институт социально-экономического анализа и программ развития предложил председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной вернуть на купюры флаг России.

Директор института Андрей Шуриков подчеркнул, что наличие герба и флага России на купюрах «будет способствовать развитию патриотического самосознания граждан», сообщает РИА Новости.

Шуриков отметил, что денежные знаки являются визитной карточкой государства и что на российских банкнотах 1992, 1993 и 1994 годов выпуска изображался флаг Российской Федерации.