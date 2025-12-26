Размер шрифта
В МИД России назвали 2026-й годом побед для России

Рябков: 2026-й будет годом побед для России
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Грядущий 2026 год станет для России годом побед. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Замглавы ведомства отметил, что 2025 год был непростым, но стал годом надежд.

«Год побед», — сказал Рябков, отвечая на вопрос, как будет характеризоваться наступающий 2026 год для России.

Замминистра добавил, что 2026 год может ознаменоваться дальнейшим укреплением международных позиций России, а также повышением ее авторитета.

Накануне политолог-американист Малек Дудаков заявил, что в 2026 году стоит ожидать прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине между Россией и США. По его словам, переговорная позиция Вашингтона осложняется тем, что Белому дому не удается найти компромисса с Европой и Киевом. Однако, предположил политолог, успехи ВС РФ на поле боя в итоге вынудят их занять более реалистичную позицию, а США смирятся с основными условиями и требованиями Москвы.

Ранее Путин объявил 2026 год Годом единства народов России.

