Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Последние секунды жизни россиянки, разбившейся в ДТП на Пхукете, попали на видео

Baza: россиянка разбилась в жестком ДТП на Пхукете 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27509911_rnd_0",
    "video_id": "record::d0fd6fd6-b47e-417b-868d-c7db309a67c0"
}

Россиянка не выжила в серьезной аварии на Пхукете. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Трагедия произошла вчера вечером на дороге Kata–Sai Yuan в районе Карон, недалеко от смотровой площадки Sam Ao Viewpoint. Судя по видео, девушка на байке и ее пассажир ехали по серпантину и после очередного поворота выехали за разделительную полосу. В этот момент навстречу двигалась иномарка», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл с людьми врезается в машину, от удара байкеры отлетают и падают на дорогу. По данным канала, в результате ДТП россиянка получила травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая. Одна из машин вылетела на газон, сбив стелу с названием района. Очевидцы запечатлели последствия инцидента.

Ранее ленинградцы разбились в серьезном ДТП.
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+