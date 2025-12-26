Последние секунды жизни россиянки, разбившейся в ДТП на Пхукете, попали на видео

Россиянка не выжила в серьезной аварии на Пхукете. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Трагедия произошла вчера вечером на дороге Kata–Sai Yuan в районе Карон, недалеко от смотровой площадки Sam Ao Viewpoint. Судя по видео, девушка на байке и ее пассажир ехали по серпантину и после очередного поворота выехали за разделительную полосу. В этот момент навстречу двигалась иномарка», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл с людьми врезается в машину, от удара байкеры отлетают и падают на дорогу. По данным канала, в результате ДТП россиянка получила травмы, несовместимые с жизнью.

