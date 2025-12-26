Размер шрифта
В МИД России высказались о распространенном Украиной мирном плане

Рябков: план Украины по урегулированию радикально отличается от американского
Михаил Воскресенский/РИА Новости

План урегулирования конфликта на Украине, распространенный Киевом, радикально отличается от варианта, отрабатываемого в контактах с США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы знаем, что этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной», — сказал замминистра.

Рябков добавил, что договоренностей по вопросу урегулирования конфликта не получится достичь, если стороны отойдут от пониманий Анкориджа.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили опубликованный Зеленским мирный план по Украине.

