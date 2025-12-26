Размер шрифта
Новости. Общество

Глава ФМБА исполнит желания четырех детей в рамках акции «Елка желаний»

Скворцова исполнит мечты детей из Москвы, Санкт-Петербурга и Кирова
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Глава ФМБА Вероника Скворцова приняла участие в акции «Елка желаний». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе агентства, передает РИА Новости.

«В этом году Скворцова исполнит желания детей из Москвы, Санкт-Петербурга и Кирова. Так, четырехлетний Феликс из Москвы мечтает в будущем выступать на соревнованиях по фигурному катанию и для этого ему нужны коньки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 9-летний Дмитрий из Санкт-Петербурга попросил в подарок 3D-принтер, чтобы оживлять героев собственных мультфильмов. Две сестры из Кирова — Мария и Анастасия — очень хотели побывать в Кремле на новогодней елке. Все мечты детей будут исполнены, отметили в ФМБА.

Отдельный подарок от Вероники Скворцовой ждет Анастасию, которая мечтает стать врачом-хирургом и помогать военным, заключили в пресс-службе.

В 2025 году в акции «Елка желаний» уже приняли участие заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и другие.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время уже исполнено более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ранее в Кремле анонсировали разговор Путина с девочкой, чье желание он исполнил.

