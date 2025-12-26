Размер шрифта
Премьер Чехии поделился темами переговоров с Трампом

Премьер Чехии Бабиш сообщил, что обсудил с Трампом войну, миграцию и Европу
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, 7 марта 2019 года
Jonathan Ernst/Reuters

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что получил звонок от президента США Дональда Трампа. В ходе длительного разговора они обсудили темы войны, миграции и ситуации в Европе, написал Бабиш в видеообращении к согражданам в соцсети Х.

«Мне позвонил американский президент Дональд Трамп. Мы долго говорили о войне, о миграции, о Европе», — подчеркнул глава чешского правительства.

В ходе разговора политики, по словам Бабиша, также обсудили ситуацию в Вишеградской группе, в которую входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.

Факт того, что президент США позвонил в период рождественских праздников, является, как отметил премьер, «хорошей новостью для Чешской Республики».

15 декабря президент Чехии Петр Павел провел церемонию официального утверждения коалиционного правительства, которое возглавил премьер-министр Андрей Бабиш.

Бабиш, лидер партии ANO («Акция недовольных граждан»), победившей на последних парламентских выборах, сформировал кабинет, включающий представителей своей политической силы, а также союзников — партии SPD («Свобода и прямая демократия») и движения Motoriste («Автомобилисты»).

Ранее в Чехии отказались брать на себя гарантии финансирования Украины.

