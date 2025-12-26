На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над Россией сбили 77 беспилотников. Военная операция, день 1402-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1402-й день
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 77 украинских беспилотников над территорией России, в том числе три — над Московским регионом. ВСУ начали служебную проверку после сообщений о возможной утрате командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что отправить на Украину миротворцев после завершения конфликта готовы Франция, Германия, Турция и Великобритания. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:23

Открытое горение в порту Темрюка в Краснодарском крае, возникшее после атаки БПЛА в ночь с 24 на 25 декабря, ликвидировано, сообщили в оперштабе региона.

9:11

После взрывов в Одессе поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

8:53

Украинский лидер Владимир Зеленский может отправиться на переговоры в резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

8:40

8:27

Руководитель Европейской народной партии и глава ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер предложил отправить немецких военнослужащих на Украину под флагом Европейского союза.

«Я хочу, чтобы военные с европейским флагом на форме обеспечивали мир вместе с нашими украинскими друзьями», — сказал он.

8:15

ВСУ начали служебную проверку после сообщений о возможной утрате командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Поводом стали видеозаписи с оставленными ноутбуками, телефонами и картами. В украинской армии заявляют, что по итогам проверки может быть открыто уголовное производство.

8:11

Отправить миротворческий контингент на Украину после завершения военного конфликта с Россией готовы Франция, Германия, Турция и Великобритания, сообщил в интервью «Новини.LIVE» советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 77 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

34 дрона сбили над Волгоградской областью, 23 — над Ростовской, по пять — над Калужской областью и Крымом, по три — над территорией Московского региона и акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью, по одному — над Воронежской областью и Азовским морем.

8:01

Сегодня 1402-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Оставили ноутбуки и карты: ВСУ проверяют отход из Гуляйполя
ВСУ проводят проверку данных о потере командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе
Царя осудила «цивилизованная Европа»: как в России восстали декабристы
Восстание декабристов началось 200 лет назад
Автомобиль Ларисы Долиной разбился в ДТП
«Профессиональное выгорание и депрессия»: в Госдуме выступили против шестидневной рабочей недели
В «Роскосмосе» уточнили сроки первого пуска ракеты «Союз-5»
Медведчук назвал очередным бредом Зеленского референдум на Украине
Россиянку с килограммом кокаина в тайнике задержали в аэропорту Тбилиси
Новости и материалы
В порту на Кубани ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА
В России назвали определяющие месяцы 2026 года для СВО
В ЦАР сообщили о ликвидации баз боевиков перед выборами
В России зафиксировали рост случаев мышиной лихорадки
Персонаж Путина появился в спецвыпуске мультфильма «Простоквашино»
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали около 250 рейсов
«Шансов возглавить нет»: легенда сборной России о возможном тренерстве в Европе
Видео: в Москве авто влетело в собаку с пешеходом
Россиянам рассказали, как сэкономить на путешествиях в 2026 году
Названы 13 самых дефицитных автомобилей в России
Рубио призвал Камбоджу и Таиланд остановить войну
Экс-советник Кучмы раскрыл планы Зеленского в отношении Залужного
В Забайкалье пресечена деятельность незаконной майнинговой фермы
Юрист назвал штрафы за нарушение правил при запуске фейерверков
Защита передававшей деньги Долиной мошенникам курьера обжаловала приговор
Байдена «спрятали» на семейном рождественском фото
Отец подорвавшего сотрудников ДПС мужчины высказался о сыне
В Москве умер бывший замминистра обороны Юрий Садовенко
Все новости
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Теперь вы знаете
Джордж Блейк и тайный берлинский тоннель. Как советская разведка оставила с носом ЦРУ
Раскрывший тайный тоннель ЦРУ под Берлином Джордж Блейк умер в Москве 5 лет назад
Исламский календарь на 2026 год: главные праздники по месяцам и их значение
Когда в 2026 году мусульмане отмечают Ураза-байрам, Курбан-байрам и другие праздники
Анастасия Миронова
Почему гадалок с тарологами ничего не берет?
26 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 26 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Объявляю смертельную голодовку». Удальцову дали шесть лет за оправдание терроризма
Сергея Удальцова приговорили к шести годам колонии строгого режима
«Москва слезам не верит»: умерла Вера Алентова
«Будут брать натурой». В МИД России заявили, что Зеленский не вернет деньги Евросоюзу
Захарова сообщила, что Зеленский не собирается возвращать долг ЕС
«Добровольно должна покинуть сегодня»: как Мосгорсуд выселял Долину
Суд постановил выселить Ларису Долину из проданной Лурье квартиры
«Вы никогда не будете актрисой». Как жила и умерла Вера Алентова
Прощание с Верой Алентовой пройдет в Театре Пушкина
«Выводы будут объективными». Расшифрованы самописцы самолета, рухнувшего возле Актау
Минтранс Казахстана сообщил о расшифровке самописцев самолета AZAL
«Некультурно и озлобленно». В Кремле отреагировали на обращение Зеленского с пожеланием смерти
Песков назвал озлобленным рождественское обращение Зеленского
ВСУ обстреляли гуманитарный конвой из Дагестана. Есть жертвы
В ходе удара ВСУ погиб замглавы Шамильского района Дагестана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами