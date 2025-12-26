Над Россией сбили 77 беспилотников. Военная операция, день 1402-й

Открытое горение в порту Темрюка в Краснодарском крае, возникшее после атаки БПЛА в ночь с 24 на 25 декабря, ликвидировано, сообщили в оперштабе региона.
После взрывов в Одессе поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
Украинский лидер Владимир Зеленский может отправиться на переговоры в резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на неназванные дипломатические источники.
Руководитель Европейской народной партии и глава ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер предложил отправить немецких военнослужащих на Украину под флагом Европейского союза.
«Я хочу, чтобы военные с европейским флагом на форме обеспечивали мир вместе с нашими украинскими друзьями», — сказал он.
ВСУ начали служебную проверку после сообщений о возможной утрате командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Поводом стали видеозаписи с оставленными ноутбуками, телефонами и картами. В украинской армии заявляют, что по итогам проверки может быть открыто уголовное производство.
Отправить миротворческий контингент на Украину после завершения военного конфликта с Россией готовы Франция, Германия, Турция и Великобритания, сообщил в интервью «Новини.LIVE» советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 77 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
34 дрона сбили над Волгоградской областью, 23 — над Ростовской, по пять — над Калужской областью и Крымом, по три — над территорией Московского региона и акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью, по одному — над Воронежской областью и Азовским морем.