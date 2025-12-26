Долина рассказала, когда освободит спорную квартиру в Хамовниках

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко попросила певицу Ларису Долину освободить квартиру в столичных Хамовниках до 30 декабря. Об этом юрист сообщила РИА Новости.

«Я передала Долиной просьбу Полины, чтобы она съехала хотя бы до 30 декабря, но ее адвокат ответила отказом, сейчас я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря», — сказала адвокат.

При этом Свириденко сообщила ТАСС, что Долина обещала Лурье освободить квартиру до 5 января.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Долина более года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей своего жилья. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

