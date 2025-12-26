Татьяна Тарасова: меня достали вопросами про Валиеву

Татьяна Тарасова заявила, что ее достали вопросами про Валиеву

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ее достали вопросами про фигуристку Камилу Валиеву, передает Sport24.

«Вы с Камилой Валиевой немножко перегибаете.Меня просто достали вопросами о Камиле. Была бы у вас жена или дочка, вы бы ее так же доставали от корней волос?» — сказала Тарасова.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее российский тренер заявила, что Валиева не затеряется в конкуренции.