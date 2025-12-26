Размер шрифта
Татьяна Тарасова: меня достали вопросами про Валиеву

Татьяна Тарасова заявила, что ее достали вопросами про Валиеву
Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ее достали вопросами про фигуристку Камилу Валиеву, передает Sport24.

«Вы с Камилой Валиевой немножко перегибаете.Меня просто достали вопросами о Камиле. Была бы у вас жена или дочка, вы бы ее так же доставали от корней волос?» — сказала Тарасова.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее российский тренер заявила, что Валиева не затеряется в конкуренции.
 
