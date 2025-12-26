Размер шрифта
Российский студент подрабатывал у мошенников, чтобы открыть свой бренд одежды

В Петербурге студент стал курьером мошенников ради исполнения мечты и поплатился
Студент из Санкт-Петербурга помогал мошенникам обманывать пенсионерок, надеясь открыть собственное дело. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В Колпинском районном суде арестовали Максима Манько, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Он «подрабатывал» курьером у мошенников в свободное от учебы время и теперь пробудет под стражей до 21 февраля 2026 года.

По версии следствия, Манько участвовал в обмане 89-летней пенсионерки. Аферисты убедили ее «задекларировать» 300 тыс. рублей, и пожилая женщина выбросила деньги из окна своей квартиры, а юноша их забрал и скрылся. В материалах дела есть сведения еще о четырех аналогичных деяниях Манько.

25 декабря его задержали. Молодой человек признал вину, но просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

По словам студента, он не знал о мошеннической схеме, а идею «легкого заработка» ему предложил приятель. Как сообщается, Манько учится на закройщика и планировал таким способом накопить деньги, чтобы создать свой бренд одежды.

Ранее нижегородец продал квартиру по «схеме Долиной» и потребовал компенсацию за моральный вред.

