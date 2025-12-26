Руководство Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ) планирует отправить курсантов старших курсов в зону боевых действий. Об этом сообщил профессор кафедры профессиональной психологии академии Виталий Шимко в колонке для издания Liga.net.

Профессор опубликовал распоряжение, подписанное ректором академии. Документ датирован 23 декабря. Согласно ему, руководство академии планирует отправить курсантов четвертого и пятого курсов в «краткосрочные служебные командировки» в зону боевых действий.

Шимко отметил, что не знает причин подобного решения. По его словам, курсантам не место на фронте, в связи с чем этому делу нужно придать максимальную огласку.

20 декабря глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что проблемы с мобилизацией в республике возникли из-за внутренних просчетов, роль России в этом переоценена. Он подчеркнул, что все делалось изнутри страны, «иногда осмысленно» из-за амбиций «определенных людей», иногда «необдуманно».

