Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В академии СБУ заявили о планах отправить курсантов на фронт

Руководство академии СБУ планирует отправить курсантов в зону боевых действий
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ) планирует отправить курсантов старших курсов в зону боевых действий. Об этом сообщил профессор кафедры профессиональной психологии академии Виталий Шимко в колонке для издания Liga.net.

Профессор опубликовал распоряжение, подписанное ректором академии. Документ датирован 23 декабря. Согласно ему, руководство академии планирует отправить курсантов четвертого и пятого курсов в «краткосрочные служебные командировки» в зону боевых действий.

Шимко отметил, что не знает причин подобного решения. По его словам, курсантам не место на фронте, в связи с чем этому делу нужно придать максимальную огласку.

20 декабря глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что проблемы с мобилизацией в республике возникли из-за внутренних просчетов, роль России в этом переоценена. Он подчеркнул, что все делалось изнутри страны, «иногда осмысленно» из-за амбиций «определенных людей», иногда «необдуманно».

Ранее эксперт рассказал, сколько денег нужно Украине, чтобы воевать в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27510859_rnd_8",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+