Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В МИД сообщили об отказе США возобновить авиасообщение без договоренностей по Украине

МИД: США связали возобновление авиасообщения с РФ с урегулированием по Украине
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

США не соглашаются возобновить прямое авиасообщение с Россией до достижения договоренностей по Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 1» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Они не соглашаются на это. И пока именно в этой сфере сдвигов нет», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, американская сторона предлагает в первую очередь договориться по Украине, а потом вернуться к данному вопросу.

24 декабря глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Россия рассчитывает на проявление Соединенными Штатами политической воли для возобновления прямого авиасообщения, которое давно назрело.

По словам дипломата, российская сторона ждет от Вашингтона готовности снять «утратившую всякий смысл авиаблокаду». Он подчеркнул, что восстановление авиасвязи стало бы практическим шагом в нормализации двустороннего диалога.

Ранее в МИД России заявили об основе возможного урегулирования на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511339_rnd_1",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+