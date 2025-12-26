В МИД сообщили об отказе США возобновить авиасообщение без договоренностей по Украине

МИД: США связали возобновление авиасообщения с РФ с урегулированием по Украине

США не соглашаются возобновить прямое авиасообщение с Россией до достижения договоренностей по Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 1» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Они не соглашаются на это. И пока именно в этой сфере сдвигов нет», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, американская сторона предлагает в первую очередь договориться по Украине, а потом вернуться к данному вопросу.

24 декабря глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Россия рассчитывает на проявление Соединенными Штатами политической воли для возобновления прямого авиасообщения, которое давно назрело.

По словам дипломата, российская сторона ждет от Вашингтона готовности снять «утратившую всякий смысл авиаблокаду». Он подчеркнул, что восстановление авиасвязи стало бы практическим шагом в нормализации двустороннего диалога.

Ранее в МИД России заявили об основе возможного урегулирования на Украине.