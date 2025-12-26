Размер шрифта
Захарова заявила, что Россия не отступает от своих позиций в переговорах

Захарова: переговоры с США по Украине ведутся, Россия не отступает от позиций
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в 2015 году
РИА Новости

Переговорный процесс России с Соединенными Штатами по украинскому вопросу ориентирован на достижение конкретных результатов, при этом Россия не намерена идти на уступки в своих принципиальных позициях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Все хотят сделать так, чтобы работа велась на результат. Наши позиции, цели и задачи не просто сформулированы, они переподтверждаются каждый день, и от них, как заявило руководство России, никто не намерен отступить ни на шаг», – подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, взаимопонимание, достигнутое в Анкоридже, находит свое отражение в текущих контактах.

«Контакты есть. Кто-то называет это переговорным процессом, кто-то контактами, это нестандартная ситуация, но они идут, развиваются, идут по разным линиям», – отметила она.

Представитель МИД подчеркнула, что изначальная позиция Российской Федерации заключалась в том, чтобы диалог с США не превратился в публичное представление или развлекательную программу.

Ранее МИД России отметил продвижение в переговорном процессе с США по Украине.

