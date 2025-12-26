Между центром и парком: в чем сила локации Мосфильмовской улицы

Парковая среда и деловая инфраструктура здесь работают в одном повседневном ритме

На рынке городской недвижимости локация по-прежнему остается главным активом, который невозможно воспроизвести или масштабировать. Архитектурные концепции, планировочные решения и набор сервисов со временем можно повторить, тогда как удачное местоположение остается редкостью. Именно этот фактор во многом определяет интерес к шестому, финальному кварталу проекта «Событие». Он реализуется на Мосфильмовской улице в районе Раменки — одной из наиболее устойчивых локаций на западе Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Шестой квартал опирается сразу на несколько сильных оснований: близость к центру города, соседство с крупной зеленой зоной, сформированную городскую и социальную среду, развитую транспортную доступность, а также деловую инфраструктуру, развивающуюся в непосредственной близости от проекта. В результате парк «Событие» формирует формат природного пространства, которое не противопоставляется городу, а дополняет его, усиливая комфорт проживания и долгосрочную ценность локации.

Территория устойчивого спроса

Мосфильмовская улица на протяжении многих лет сохраняет статус одной из наиболее привлекательных и устойчивых локаций для проектов бизнес-класса. Это территория, где спрос формируется не всплесками, а последовательно и прогнозируемо, за счет сочетания сразу нескольких факторов, редко встречающихся в пределах одного городского района.

С одной стороны, Мосфильмовская находится рядом с центром Москвы, ключевыми деловыми кластерами, правительственными и культурными объектами, а также крупными городскими магистралями, обеспечивающими быстрые связи с разными частями города. С другой — локация исторически связана с обширными зелеными зонами, природными ландшафтами и долиной реки Раменки.

Здесь отсутствует плотная промышленная застройка, а рельеф и природное окружение формируют ощущение пространства и воздуха, что все чаще становится определяющим фактором при выборе места для жизни.

Для многих районов Москвы характерен перекос либо в сторону транспортной доступности, либо в пользу экологии, тогда как Мосфильмовская демонстрирует редкий для мегаполиса баланс этих качеств. Именно такой баланс сегодня особенно востребован аудиторией бизнес-класса.

Современные горожане ценят возможность сохранять высокий темп жизни и оперативно добираться до центра и деловой части города, оставаясь при этом в окружении зеленых территорий. Возможность переключаться между рабочими и личными сценариями без длительных поездок становится важной составляющей качества жизни.

close Визуализация шестого квартала проекта «Событие» Пресс-служба «Донстрой»

Шестой квартал проекта «Событие» расположен именно в точке пересечения городских и природных сценариев. Он позволяет объединить динамику центра и спокойствие парковой среды в повседневной жизни, не делая выбор в пользу одного из форматов. Благодаря этому локация воспринимается как устойчивая и привлекательная на многие десятилетия — как для резидентов, так и для инвесторов.

Ценный формат

Природное окружение в районе Раменок не носит декоративного характера. Зеленые территории интегрированы в городскую структуру и активно используются жителями. Парк «Событие» уникален подходом к формированию среды: он изначально задуман как часть городской структуры, а не как изолированная зеленая зона.

Пешеходные маршруты органично проходят через парк, делая его естественным продолжением повседневных передвижений жителей и удобным для регулярного использования.

close Парк «Событие» Пресс-служба «Донстрой»

Отличительной чертой парка становится баланс между открытостью и камерностью. Наряду с общественными пространствами здесь сохраняется ощущение уюта и приватности, а качественное благоустройство и продуманное освещение делают парк востребованным в течение всего года.

Такой формат особенно ценится жителями мегаполиса, для которых время становится ключевым ресурсом. Возможность включать физическую активность и отдых в привычный распорядок дня без потери мобильности усиливает привлекательность локации. При этом близость зеленых территорий не снижает городскую насыщенность района.

close Парк «Событие» Пресс-служба «Донстрой»

В результате природное окружение становится не фоном, а полноценной частью городской среды, работающей на ежедневный комфорт и эмоциональное благополучие резидентов. Такой подход сегодня все чаще воспринимается как стандарт качественных проектов в сегменте бизнес-класса.

Окружение

Район Раменки отличается высоким уровнем сформированности социальной, образовательной и общественной инфраструктуры, что является одним из ключевых факторов его устойчивой привлекательности.

В радиусе короткой поездки расположены ведущие университеты и научные центры, включая Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, а также крупные образовательные кластеры, формирующие интеллектуальную и профессиональную среду района.

Помимо образовательных учреждений, район располагает развитой сетью школ, детских садов, спортивных комплексов и медицинских центров — как государственных, так и частных. Это делает территорию удобной для жизни семей с детьми разного возраста и снижает зависимость от длительных ежедневных маршрутов.

Наличие разнообразной инфраструктуры повседневного спроса формирует ощущение завершенности района и его самостоятельности как городской единицы.

Именно такая среда обеспечивает стабильный и предсказуемый спрос со стороны семей, специалистов высокого уровня, преподавателей, управленцев и представителей интеллектуальных профессий. Для этой аудитории принципиально важно не только качество самого проекта, но и его окружение — то, что невозможно изменить или компенсировать за счет внутренних характеристик.

close Парк «Событие» Пресс-служба «Донстрой»

Проекты, расположенные в среде с развитой образовательной и социальной инфраструктурой, меньше подвержены рыночным колебаниям и сохраняют привлекательность на дистанции многих лет. В этом контексте окружение становится не фоном, а фундаментом ценности проекта во всех отношениях.

Работа рядом с домом

Существенным фактором, усиливающим привлекательность шестого квартала, становится развитие офисной недвижимости в непосредственной близости от территории проекта. Девелопер «Донстрой» сообщил о реализации офисного объекта на Мосфильмовской улице, которые формируют деловую среду в шаговой доступности от жилой застройки.

Речь идет о первом офисном проекте класса А в портфеле компании, выход на рынок коммерческой недвижимости, для которой является новой вехой в развитии. Проект разрабатывается с учетом опыта, накопленного в жилых проектах, и ориентирован на современный формат рабочего пространства, адаптированный под запросы компаний и сотрудников.

close Визуализация шестого квартала проекта «Событие» Пресс-служба «Донстрой»

Общая площадь объекта составит около 22,9 тыс. кв. м. Здание класса «А» высотой 11 этажей будет рассчитано 1700 рабочих мест. И это уникальное общественное пространство станет заметным элементом деловой среды всего района Раменок.

Архитектурную концепцию создает московское бюро UNK project — команда, известная работой над крупными сложными проектами. Проект предусматривает современные инженерные решения класса А, ориентированные на энергоэффективность, гибкие планировки, высокий уровень технического оснащения и комфорта.

Одной из ключевых характеристик стало внимание к рабочим сценариям: будут предусмотрены корпоративное кафе на первом этаже, комфортные офисные этажи с глубиной 10 метров, что обеспечивает хорошее естественное освещение, видовые террасы для отдыха и неформального общения, а также качественные лифты с коротким временем ожидания.

close Визуализация шестого квартала проекта «Событие» Пресс-служба «Донстрой»

Инженерные системы проектируются с резервированием основных мощностей, включая автономный источник тепла (крышную котельную), что повышает устойчивость объекта к сбоям и делает его более независимым от внешних факторов.

Появление такого объекта в шаговой доступности от жилой среды формирует функциональную «деловую подзону» в районе, что повышает интерес к локации и расширяет спектр сценариев жизни для резидентов: от традиционного офисного дня до гибридной работы без длительных ежедневных перемещений.

Для инвесторов шестого квартала это означает дополнительный устойчивый спрос на помещения рядом с жилыми кварталами и рост привлекательности территории как рабочей и жилой одновременно. Для резидентов – возможность иного жизненного сценария, при котором дорога до офиса занимает несколько минут пешком.

Транспортная доступность

Мосфильмовская улица обеспечивает устойчивую связь, как с центральной частью Москвы, так и с основными магистралями западного округа. Локация позволяет выстраивать маршруты в разные районы города, не привязываясь к одному виду транспорта, что особенно важно для деловой аудитории.

Район хорошо интегрирован в транспортную систему столицы: в шаговой или короткой транспортной доступности находятся станции метро, маршруты наземного транспорта и крупные транспортные развязки.

Такая конфигурация позволяет гибко реагировать на загруженность города и выбирать оптимальные маршруты в зависимости от времени суток.

Для проектов бизнес-класса транспортная доступность давно является базовым требованием. В случае Мосфильмовской речь идет не просто о наличии транспорта, а о свободе передвижения и удобстве повседневных маршрутов.

Инфраструктура дополняет

Шестой квартал проекта «Событие» завершает масштабную застройку, в рамках которой инфраструктура уже сформирована и функционирует. Резиденты получают доступ не к перспективе будущих сервисов, а к работающей среде с повседневными удобствами, встроенными в привычный ритм жизни.

Кафе, магазины, сервисные пространства и общественные зоны находятся в шаговой доступности и рассчитаны на ежедневное использование. Такой формат снижает зависимость от поездок и делает городскую среду более комфортной и предсказуемой.

close Визуализация шестого квартала проекта «Событие» Пресс-служба «Донстрой»

При этом инфраструктура не замыкается внутри территории проекта, а органично включена в район Раменок. Она дополняет существующую городскую сеть, не создавая изолированных пространств. Именно такой подход сегодня считается наиболее устойчивым с точки зрения развития города.

Последний вход в локацию

Финальный статус шестого квартала имеет принципиальное значение, как для резидентов, так и для инвесторов. Приобретение недвижимости здесь означает вход в уже сформированную и понятную среду, где основные этапы застройки завершены, а инфраструктура работает в полном объеме.

Отсутствие строительной неопределенности снижает риски, связанные с ожиданием развития территории, и повышает качество повседневной жизни. Резиденты сразу получают доступ ко всем ключевым элементам среды — от транспорта до общественных пространств.

close Парк «Событие» Пресс-служба «Донстрой»

Кроме того, в этом фрагменте Мосфильмовской улицы практически не осталось свободных участков под проекты сопоставимого масштаба. Ограниченное предложение превращает шестой квартал в редкую возможность приобрести недвижимость в новом доме в уже устоявшейся и востребованной локации.

Реклама. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.