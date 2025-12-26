Российская Федерация хотела бы видеть Украину дружественной страной. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он считает, что украинское государство к этому придет.

«Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился», — сказал замминистра.

Также дипломат выразил мнение, что сценарий развала Украины не является абсолютно умозрительным, но насколько он реалистичен — это вопрос открытый.

До этого глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что соседствующие с Украиной страны уверены в ее скором распаде. В качестве примера он привел слова кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, который говорил, что Украину в скором времени ждет раздел. Также Медведчук привел слова лидера болгарской партии «Возрождение» Костадина Костадинова о том, что Болгария в случае распада Украины предъявит претензии на Южную Бессарабию.

