Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В МИД РФ раскрыли, какой Россия хотела бы видеть Украину

Рябков заявил, что Россия хотела бы видеть Украину дружественной страной
Vasily Fedosenko/Reuters

Российская Федерация хотела бы видеть Украину дружественной страной. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он считает, что украинское государство к этому придет.

«Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился», — сказал замминистра.

Также дипломат выразил мнение, что сценарий развала Украины не является абсолютно умозрительным, но насколько он реалистичен — это вопрос открытый.

До этого глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что соседствующие с Украиной страны уверены в ее скором распаде. В качестве примера он привел слова кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, который говорил, что Украину в скором времени ждет раздел. Также Медведчук привел слова лидера болгарской партии «Возрождение» Костадина Костадинова о том, что Болгария в случае распада Украины предъявит претензии на Южную Бессарабию.

Ранее в США раскрыли судьбу Украины после завершения конфликта с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511351_rnd_7",
    "video_id": "record::4ce729ef-eb9d-4c51-ab33-be0a5c9aaa6d"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+