В МИД России заявили о готовности к решению украинского конфликта

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», что Москва полностью готова к решению украинского конфликта.

Рябков отметил, что без правильного решения проблем, которые являются первоисточником кризиса, достичь окончательных договоренностей не получится. По его словам, нужно сфокусироваться на сути вопроса.

«С нашей стороны есть полная готовность, мы ждем такого же подхода с другой стороны», — сказал Рябков.

Незадолго до этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что шансы на дружественные отношения между Россией и Украиной всегда есть. Он добавил, что после урегулирования конфликта всегда будут находиться страны, готовые подтолкнуть Украину к провокациям против России. По его словам, если Киев продолжит вести антироссийскую политику, то это закончится для него очень печально.

Ранее в Кремле прокомментировали новые контакты между представителями России и США.