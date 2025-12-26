Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В МИД России заявили о готовности к решению украинского конфликта

Рябков: Россия полностью готова к решению украинского конфликта
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», что Москва полностью готова к решению украинского конфликта.

Рябков отметил, что без правильного решения проблем, которые являются первоисточником кризиса, достичь окончательных договоренностей не получится. По его словам, нужно сфокусироваться на сути вопроса.

«С нашей стороны есть полная готовность, мы ждем такого же подхода с другой стороны», — сказал Рябков.

Незадолго до этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что шансы на дружественные отношения между Россией и Украиной всегда есть. Он добавил, что после урегулирования конфликта всегда будут находиться страны, готовые подтолкнуть Украину к провокациям против России. По его словам, если Киев продолжит вести антироссийскую политику, то это закончится для него очень печально.

Ранее в Кремле прокомментировали новые контакты между представителями России и США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511261_rnd_2",
    "video_id": "record::2eda8c08-05f6-48fd-89b9-7f0e0861d87e"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+