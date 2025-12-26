Размер шрифта
Рябков высказался о желающих победить Россию в открытом конфликте

МИД: те, кто рассчитывает победить Россию в открытом конфликте, очень ошибаются
Виталий Белоусов/РИА Новости

Политики, которые рассчитывают победить Россию в открытом конфликте, глубоко ошибаются. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Глубоко ошибаются те, кто, возможно, рассчитывает на победу над Россией в открытом конфликте с участием западной группы стран, под натовскими знаменами», — сказал замминистра.

По его словам, политики, делающие подобные заявления, попросту «забывают или намеренно делают вид, что не замечают», что в данном случае речь идет о попытке одержать победу над ядерной державой. Дипломат отметил, что это по определению невозможно.

«Это заведомо путь в никуда, в катастрофу», — добавил он.

21 ноября президент России Владимир Путин сказал в ходе совещания Совета Безопасности РФ, что Украина и ее союзники находятся в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение Российской Федерации на поле боя. Глава государства допустил, что эта позиция связана с отсутствием у них объективной информации о реальном положении дел на поле боя.

Ранее Путин заявил о попытках Запада развалить Россию.

