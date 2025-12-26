«Ватиканы» мегаполисов: как в городах создаются деловые районы нового поколения

Подобные проекты появляются не случайно. Почти каждый мегаполис в определенный момент сталкивается с одними и теми же ограничениями: исторический центр перегружен, свободной земли мало, а бизнесу становится тесно в старой застройке. Решение находят там, где раньше видели лишь пустые или промышленные участки: портовые территории, склады и заводские площадки превращаются в динамичные деловые районы с офисами, кафе, парками и общественным пространствами. Именно так город растет, не разрушая свою историческую ткань, а создавая новые точки притяжения.
От промзон к небоскребам
История крупнейших деловых районов мира во многом похожа. Их объединяет одно: на старте это были сложные, зачастую депрессивные территории.
Париж. La Défense
На западе Парижа с середины XX века располагались ветхие павильоны и склады, к 1970-м годам здесь пустовало около 600 тыс. кв. м офисных площадей, и земля практически не продавалась. Однако постепенно район преобразился: старые постройки сменились современными небоскребами, что превратило La Défense в крупнейший деловой район Европы. Сегодня здесь работают около 200 тысяч человек, расположены штаб-квартиры крупнейших корпораций, а он сам превратился в полноценный городской центр.
Лондон. City of London
Лондонский Сити исторически развивался на небольшой и ограниченной территории, где земля всегда была дорогой, а места для застройки мало. Район пережил пожары и бомбардировки, но постепенно восстановился, сочетая исторические здания с современными небоскребами. Сегодня здесь постоянно живут около 8 тысяч человек, и ежедневно приезжают на работу свыше 300 тысяч сотрудников корпораций.
Москва. Москва-Сити
Территория, где сейчас расположен «Москва-Сити», долгое время оставалась незастроенной и использовалась как промзона. Здесь находились Дорогомиловские каменоломни, которые действовали еще в советское время. С 2004 года на площади около 60 гектаров начали строить современный деловой центр: сегодня здесь возведено 20 небоскребов, открыты станции метро, МЦК и МЦД. «Москва-Сити» стал первым этапом формирования так называемого «Большого Сити» — нового делового пояса столицы.
Коломбо. Port City
Иногда деловые центры появляются буквально с нуля. В Шри-Ланке на намывных территориях в Индийском океане строится Port City Colombo — крупнейший инфраструктурный проект страны и будущий финансовый центр Южной Азии. На площади 260 гектаров планируется создать деловой район, рассчитанный более чем на 140 тысяч рабочих мест.
Эти примеры показывают: деловые районы почти никогда не возникают в «идеальных» местах. Они становятся результатом радикального переосмысления городского пространства и позволяют мегаполисам расти, не разрушая историческую среду.
За пределами центра
Современные мегаполисы все чаще отходят от модели единственного делового ядра. Экономика и городская жизнь требуют распределения активности, и на карте появляются новые центры, каждый со своей функцией. Такая логика сегодня работает во всем мире, и российские города не исключение.
В Санкт-Петербурге, например, деловой кластер формируется в районе Лахты вокруг «Лахта-центра» — самого северного небоскреба в мире. Проект, который на старте вызывал оживленные споры, со временем стал одним из символов города и продолжает развиваться за счет офисной и общественной застройки. Параллельно обсуждается идея «Петербург Сити» в районе Ладожского транспортного узла.
В Екатеринбурге реализуется проект «Екатеринбург-Сити» — деловой кластер на берегу Исети, сочетающий офисы, жилье и общественные пространства. Аналогичные концепции обсуждаются в Новосибирске и Казани как часть стратегии полицентричного развития.
Общее для всех этих проектов - вынос деловой функции за пределы исторического ядра и формирование многофункциональных районов рядом с крупными транспортными узлами или на территориях редевелопмента.
Для Москвы следующим шагом в этой эволюции становится кластер «Южный Порт» - проект, который продолжает логику полицентричного города и развивает ее с учетом современных требований к городской среде.
«Южный порт»: новый сценарий для промзоны
Огромная территория, когда-то помогавшая Москве поддерживать имидж «порта пяти морей», в новейшие российские времена превратилась в средней значимости промзону. Перелом произошел с запуском столичной программы комплексного развития территорий – так возник кластер «Южный порт».
Новый район, который в 2021 году главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал новой точкой роста, где планируется создание еще одного московского Сити. Весь участок сразу проектируется как город в городе. На площади более 600 га появятся бизнес-центры, жилые кварталы, зеленые зоны для прогулок и отдыха, а также разнообразная социальная и коммерческая инфраструктура. Планируется построить 18 млн кв.м, из которых 50% – это деловое строительство, включая офисы, технопарки. Вдоль Москвы-реки благоустроят пешеходную набережную длиной 13 километров.
Параллельно ведется развитие транспортной сети: планируется магистраль Печатники-Братеево, новые мосты, станция метро «Южный порт» и даже канатная дорога через реку. Вдоль Москвы-реки благоустроят пешеходную набережную длиной 13 километров. Здесь появятся «парящая» прогулочная зона, собственная марина с причалом для яхт, амфитеатр, инфраструктура для занятий водными видами спорта: сапсерфингом, вейксерфингом, вейкбордингом, спортивные площадки и открытый бассейн.
Проект нового поколения
Главная идея мегапроекта нового столичного «сити» — создать полноценную комфортную среду, где можно не только работать, но и растить детей, отдыхать, заниматься спортом и пользоваться всей инфраструктурой большого города в одном месте, без необходимости траты времени на дорогу в центр.
Сейчас на территории «Южного порта» активно работают сразу четыре застройщика, каждый реализует свой уникальный проект, но все они объединены общей концепцией комфортной и современной городской среды. Forma строит квартал Portland, AEON Development ведет масштабный проект «Южный порт», Level реализует квартал «Южнопортовая», «Галс-Девелопмент» строит семейный комплекс «Адмирал». У последнего весьма примечательная локация: он расположен в 300 метрах от метро «Печатники».
В рамках проекта будет возведено три квартала на почти 5 000 квартир с большими внутренними дворами, школой и детским садом. Рядом застройщик возведет одноименный бизнес-центр, где будет собственная инфраструктура, доступная всем.
В первом квартале будет около 1500 квартир в четырех корпусах высотой от 13 до 47 этажей. Пространство между домами – 30-57 метров, что обеспечивает естественное освещение, «длинные» виды из окон и ощущение простора.
Внутри квартала появится двор площадью 5 000 кв. м в морском стиле, закрытый от посторонних и машин. Его центром станет импровизированная «палуба» со скалодромом, променадом, амфитеатром, с качелями и гамаками, а также лекторием. Для детей спроектирована инклюзивная игровая площадка, для активных жителей — воркаут, для спокойного отдыха – зеленые гостиные.
Для машин предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 535 машиномест. Второй этаж комплекса отведен под кладовые, где комфортно хранить сезонные вещи, спортивный инвентарь, крупногабаритные предметы, не занимая место в квартире.
Первые этажи домов займут магазины, пекарни, кафе и рестораны, фитнес-студии и салоны красоты - все, что нужно для комфортной городской жизни. Между кварталами протянется почти полукилометровый пешеходный бульвар - место для утреннего кофе, прогулок с детьми или пробежки.
Планировки квартир продуманы под разные сценарии: от эргономичных студий 29 кв.м до 4-комнатных семейных лотов площадью до 99 кв. м, в том числе евроформата, с кухней-гостиной, мастер-спальней, гардеробными, несколькими санузлами, лоджиями и окнами на три стороны света.
Первый квартал уже в активной стройке: полным ходом идет устройство стен первого этажа. Сдача первых двух корпусов запланирована на конец 2027 года, а первый квартал целиком сдадут в 2028 году. Одновременно с завершением строительства первой очереди в 2027 году будут сданы муниципальные школа и детский сад на 875 детей, они расположены рядом с «Адмиралом».
История мировых «сити» показывает, что крупные города развиваются не за счет уплотнения исторического центра, а через создание новых точек притяжения. От промзон и портовых территорий - к многофункциональным районам, от офисных кварталов - к полноценным городским средам. «Южный порт» вписывается в мировую логику как проект нового поколения, как следующий шаг развития Москвы – современного полицентричного мегаполиса.
РЕКЛАМА