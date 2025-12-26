В МИД РФ заявили, что со стороны Европы не наблюдается готовности к контактам

Рябков: со стороны Европы не наблюдается готовности к контактам с Россией

Россия открыта к контактам, но со стороны Европы готовности к этому не наблюдается. Об этом заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, когда кто-то из европейских представителей поймет, что возможны альтернативы и стоит попробовать что-то другое, «за нами не заржавеет». Рябков подчеркнул, что Москва откликнется на всех уровнях.

«Я не могу, конечно, высказываться о том, как, что и когда будет возможно на высшем уровне, это было бы супербезответственно. Но базово, как сама постановка вопроса, открытость к контактам с нашей стороны есть. С той стороны нет желания и интереса», — уточнил замглавы МИД РФ.

Накануне сенатор Алексей Пушков заявил, что европейские политики выступают против возобновления диалога с Россией, потому что настроены на «долгий и глубокий конфликт».

По его словам, политики Европы в большинстве своем не поддержали призыв президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным. Некоторые из этих политиков «все еще выжидают, как поведет себя американский президент Дональд Трамп» и «не развернется» ли он навстречу европейской «партии войны», написал сенатор.

