Полицейские похитили и избили жертву, чтобы заставить ее отказаться от показаний

Полицейских из ЯНАО осудили за насилие и давление на потерпевшего

На Ямале полицейские получили сроки за похищение человека и давление на свидетелей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В феврале 2023 сотрудники полиции Надыма применили физическую силу к троим местным жителем, превысив свои полномочия, а их руководитель затем похитил потерпевшего и незаконно удерживал его. В октябре того же года полицейский принудительно вывез мужчину в Тюмень, нарушив ход предварительного следствия.

Установлено, что бывший начальник уголовного розыска оказывал психологическое воздействие на жертву, склоняя ее к изменению ранее данных показаний, чтобы помочь подчиненным избежать уголовной ответственности.

В итоге уд назначил им наказание в виде в виде 3,5 лет лишения свободы каждому, а также лишил специальных званий и запретил занимать должности в правоохранительных органах на три года.

Их начальник получил шесть лет колонии строгого режима, штраф в размере 150 тыс. рублей и тоже потерял право работать в органах внутренних дел.

