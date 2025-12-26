Российский пловец рассказал, почему согласился принять участие в «Играх на стероидах»

Российский пловец Евгений Сомов рассказал, почему решил принять участие в «Играх на стероидах», отметив, что относится к турниру как к шоу. Его слова передает Ассоциация тренеров по плаванию SCA.

«Нет. Это просто немного другой уровень формы. Сам я могу максимально достигнуть, например, восьмого уровня, а с помощью Enhanced Games я могу дойти до 15-го. Я могу из себя выжать больше», — сказал Сомов.

Сомов был единственным российским пловцом на Олимпийских играх — 2024. Он занял 13-е место на дистанции 100 м брассом, на дистанции 50 м вольным стилем он не смог выйти в полуфинал.

Enhanced Games («Игры на стероидах») — это планируемые соревнования, в которых атлетам будет разрешено использовать стероиды, а допинг-контроль проводиться не будет. Мероприятие запланировано на 21–24 мая 2026 года в Лас-Вегасе и будет включать соревнования по легкой атлетике, плаванию и тяжелой атлетике.

Ранее Сомову предрекли завершение карьеры из-за «Олимпиады на стероидах».