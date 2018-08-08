Эстонский премьер обсудил случайный пуск ракеты с генсеком НАТО

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас рассказал, что в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столенбергом обсудил инцидент со случайным запуском боевой ракеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу эстонского правительства.

Ратас призвал Столтенберга и НАТО отнестись к этому случаю со всей серьезностью, а также отметил, что официальные лица Эстонии будут принимать всестороннее участие в расследовании деталей инцидента.

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«Я сказал генеральному секретарю НАТО, что это серьезное происшествие, которое по понятным причинам очень обеспокоило Эстонию», — заявил Ратас.

Сегодня, 8 августа, в воздушном пространстве Эстонии истребитель Eurofighter испанских ВВС по ошибке запустил боевую ракету типа «воздух-воздух» AMRAAM. По словам эстонского премьера, о наличии пострадавших в результате инцидента не известно. Поиски ракеты в настоящий момент продолжаются.

Ранее сообщалось, что испанский истребитель произвел запуск боевой ракеты в небе над Эстонией.