Захарова рассказала, как следует относиться ко встрече Путина и Трампа

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала к прагматичному отношению ко встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вообще рекомендую всем не употреблять вот эти термины: «прорывные встречи», «прорывы» и так далее. Я предлагаю просто достаточно прагматично относиться и реалистично к этим встречам», — заявила Захарова.

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Она добавила, что стороны готовы к проведению ряда встреч на различных ровнях, так как того требует двусторонняя повестка. Захарова подчеркнула, что под «двусторонней повесткой» она понимает интересы граждан России и США. По ее словам, ожидания от встречи стоит выстраивать «в реалистичном русле», помня, какие темы важны для двусторонних переговоров.

Ранее Захарова заявила, что 30 июня в Россию приедет официальная делегация сенаторов США.