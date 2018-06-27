Песков отреагировал на информацию о переданной Сенцову взрывчатке

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что новые обстоятельства в деле осужденного на территории России украинского режиссера Олега Сенцова не входят в компетенцию Кремля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, существует определенная процедура помилования. Он подчеркнул, что вина Сенцова признана судом, поэтому он осужден.

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«Я не могу вам сказать <...>. Эти нюансы, конечно, это не вопрос Кремля, согласитесь», — заявил Песков.

Ранее в ходе конференции ОБСЕ на Украине мужчина в украинской военной форме сказал, что передавал осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову взрывчатку для совершения теракта.