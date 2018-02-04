Эрдоган и Макрон обсудили операцию в Африне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону операцию в сирийском Африне. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источник в администрации президента.
По данным источника, Эрдоган поделился с Макроном деталями военной операции, а также рассказал об атаках боевиков на турецкой территории.
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Лидеры страны также обсудили результаты конгресса национального диалога Сирии, проводившегося в Сочи 29 и 30 января.
Ранее Эрдоган обсудил конгресс нацдиалога Сирии с президентом России Владимиром Путиным.