Стали известны сопредседатели избирательного штаба Путина

Президент России Владимир Путин заявил, что у его избирательного штаба будет три сопредседателя, передает РИА «Новости».

Сообщается, что ими стали глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, глава центра детской онкологии, гематологии и иммунологии им. Рогачева Александр Румянцев, а также генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

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Путин отдельно встретился с сопредседателями своего штаба после общения с волонтерами.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что одним из сопредседателей предвыборного штаба Путина может стать Шмелева.