Над Россией сбили 193 беспилотника. Военная операция, день 1342-й

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников над Московским регионом, из них 34 летели на Москву. Всего над территорией России было уничтожено 193 дрона, сообщили в Минобороны РФ.

47 БПЛА сбили над Брянской областью, 42 — над Калужской, 32 — над Тульской, 10 — над Курской и семь — над Орловской. Еще по четыре беспилотника уничтожили над Ростовской и Воронежской областями, по два — над Оренбургской и Тамбовской, по одному — над Белгородской, Липецкой и Самарской.