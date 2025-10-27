На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией сбили 193 беспилотника. Военная операция, день 1342-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1342-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили 193 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к переговорам по Украине, а также заявил о готовности Бразилии помочь в урегулировании. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов принять концепцию Дональда Трампа по урегулированию на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
8:36

Президент РФ Владимир Путин во время встречи на Аляске с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность работать для урегулирования украинского конфликта, опираясь на предложенную США концепцию, заявил в интервью YouTube-каналу «Ультраханг» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

8:31

У Украины возникли сложности при производстве ракет «Фламинго», заявил ТСН президент республики Владимир Зеленский.

8:23

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к переговорам по Украине, а также заявил о готовности Бразилии помочь в урегулировании, передает корреспондент РИА Новости.

8:20

Взрывы произошли в Конотопе, заявил мэр города Артем Семенихин.

8:11

🔴 Дрон ВСУ атаковал микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, ещё 5 человек ранены, сообщил губернатор Александр Богомаз.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников над Московским регионом, из них 34 летели на Москву. Всего над территорией России было уничтожено 193 дрона, сообщили в Минобороны РФ.

47 БПЛА сбили над Брянской областью, 42 — над Калужской, 32 — над Тульской, 10 — над Курской и семь — над Орловской. Еще по четыре беспилотника уничтожили над Ростовской и Воронежской областями, по два — над Оренбургской и Тамбовской, по одному — над Белгородской, Липецкой и Самарской.

8:01

Сегодня 1342-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

