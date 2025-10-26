Затоплены огороды, ВСУ наносят удары: последствия атак на Белгородское водохранилище

После удара Вооруженных сил Украины по плотине Белгородского водохранилища вода затопила 10 участков, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, обстановка в Шебекинском округе стабильна, жилые строения не повреждены, затоплены только садовые участки и огороды.
«Вчера провели обход четырех населенных пунктов. Всего 16 человек находятся в пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде. Прочие приняли решение выехать к своим родственникам. Мы договорились с полицией об усилении охраны порядка в этих населенных пунктах», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал доверять только проверенной информации.
«Видим, что в интернете много очень лживых вбросов, которые не соответствуют действительности», — написал глава области.
Telegram-канал SHOT сообщил, что 26 октября около 14:30 мск ВСУ снова пытались атаковать дамбу с применением БПЛА «Дартс». Очевидцы сообщают о взрыве.
Всего в течение дня в регионе дважды объявляли опасность БПЛА и дважды — ракетную опасность. В результате атак пострадали по меньшей мере 18 человек. Так, мужчина получил множественные осколочные ранения в Илек-Кошары Ракитянского района, спасти его не удалось; еще один мужчина пострадал в хуторе Масычево Грайворонского округа, он госпитализирован с минно-взрывной травмой и баротравмой. Также ВСУ ударили по поселку Маслова Пристань в Шебекинском округе: там ранены десять мирных жителей, включая двоих детей. В Белгороде пострадали трое, в том числе боец подразделения «Орлан»; а в селе Дорогощь Грайворонского округа трое человек получили баротравмы, среди них — 14-летний мальчик.
Эвакуация района
25 октября Гладков сообщил, что плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ. По его словам, если украинские силы ударят по ней повторно и она будет разрушена, возникнет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов Белгородской области, где проживает примерно 1 тыс. человек.
В связи с этим глава региона призвал жителей ряда населенных пунктов временно покинуть свои дома, которые могут оказаться в зоне возможного подтопления. Для людей, у которых нет других вариантов размещения, власти подготовили пункты временного расселения в Белгороде.
Эвакуация предлагается жителям улиц Победы, Коммунистической, Речной и переулка Коммунистического в селе Безлюдовка; улиц Гражданской, Зеленой, Заречной, Песчаной, Дзержинского, Колхозной, Щорса, Луговой, Комсомольской, Садовой и Серикова в Новой Таволжанке; а также переулка Нежуры в микрорайоне Титовка города Шебекино.
Гладков отметил, что для жителей указанных территорий сохраняется риск затопления.
Что с водохранилищем?
Белгородское водохранилище было создано в 1980-х годах, оно находится на реке Северский Донец и расположено на территории Белгородского и Шебекинского районов в 20 км к юго-востоку от Белгорода. Используется хранилище для сельского хозяйства, водоснабжения и отдыха, створ плотины находится около села Безлюдовка Шебекинского района.
В разговоре с «Газетой.Ru» гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов рассказал, что разрушение плотины может привести к образованию волны прорыва, которая нанесет большой ущерб живущим ниже по течению.
«Белгородское водохранилище — не самое большое, но его разрушение чревато сильным ущербом для населения и инфраструктуры ниже по течению. Из отрывочных сведений, публикуемых в СМИ, сложно сделать вывод о степени риска дальнейшего разрушения и затопления территории ниже гидроузла. Открытые фотографии указывают на повреждения водосбросного фронта», — отметил специалист.
Гидролог добавил, что водность реки сейчас небольшая.
«Однако в случае переполнения и дальнейшего разрушения плотины может образоваться волна прорыва, которая приведет к затоплению больших участков и населенных пунктов. Это уже прерогатива МЧС. Большего сказать сложно, сведений о состоянии плотины нет», — заключил Болгов.