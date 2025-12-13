Взрывы всю ночь и зарево над городом: два человека погибли из-за атаки БПЛА в Саратове

В результате ночной атаки беспилотников на Саратов погибли два человека, повреждены жилой дом, детский сад и поликлиника, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Очевидцы сообщали о мощных взрывах над Саратовом и Энгельсом, через систему оповещения горожан призвали отключить свет и газ и уйти вглубь домов и квартир. По неподтвержденным данным, ряд ударов пришелся на территорию Саратовского НПЗ. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 дронов над областью.

Ночью 13 декабря Саратовскую область атаковали десятки беспилотников. В столице региона Саратове погибли два человека и пострадала гражданская инфраструктура. Об этом в Telegram сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме. На месте работают все экстренные службы, задействованные в ликвидации последствий. Два человека погибли», — написал глава региона.

Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что им окажут поддержку.

«В ходе атаки также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было», — сообщил губернатор.

Глава города Михаил Исаев сообщил о развертывании оперативного штаба.

«Администрации района поставлена задача в максимально сжатые сроки провести первоочередные аварийно-восстановительные работы. Параллельно специалисты будут проводить замеры и оценку ущерба для дальнейшего восстановления», — рассказал он.

Атака на Саратов

В ночь на 13 декабря Саратовскую область атаковали 28 ударных беспилотников ВСУ. В Саратове и Энгельсе звучала воздушная тревога и взрывы. В аэропортах Саратова и Пензы ограничили прием и отправку рейсов.

В 0:50 жителей города через систему оповещения предупредили об опасности БПЛА.

«Не подходите к окнам. Отключите свет, газ и воду. Пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон», — говорилось в сообщении МЧС.

Очевидцы сообщили каналу SHOT, что в Саратове и Энгельсе всю ночь раздавались взрывы, всего их было не менее 20. В одном из районов города возник пожар, местные жители публиковали ролики и фото с заревом над городом.

Украинский Telegram-канал Supernova+ опубликовал видео, на котором запечатлен пожар на шестом этаже жилого дома, предположительно, находящегося в Саратове. Утверждалось, что пожар охватил три квартиры.

Блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что в результате ночной атаки «около 10 дронов сбили, но в итоге по НПЗ все-таки прилетело».

Канал «Два майора» также сообщил о попадании БПЛА по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. Официального подтверждения ударов по НПЗ не было .

В течение 2025 года Саратовская область неоднократно становилась целью атак украинских беспилотников. БПЛА атаковали район Саратовского НПЗ 11 февраля, 10 августа и 20 сентября. Кроме того целями налетов также становились военные объекты, включая аэродром в соседнем Энгельсе.

Последняя известная атака на регион произошла 28 ноября, тогда очевидцы сообщали о пролете БПЛА в направлении НПЗ, а при отражении налета один из дронов упал вблизи частной застройки, спровоцировав пожар.

Всего за прошедшую ночь над регионами России уничтожили 41 ударный беспилотник ВСУ. Помимо Саратовской области, под удар попали Воронежская, Ростовская, Белгородская и Волгоградская области, а также Крым.

В тоже время ВС РФ ударили по украинской энергетической инфраструктуре в Одессе, Николаеве, Днепропетровске и Херсоне. Издание «Страна.ua» сообщило о повреждении 10 подстанций и ТЭС в Одесской области, а также об отключениях электроэнергии в Кривом Роге, Николаеве, Херсоне и Херсонской области.