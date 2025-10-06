Полный «вынос». Почему России надо продолжать бить по энергообъектам на Украине

За последнее время российские военные нанесли по территории Украины несколько массированных ударов. Целями были объекты энергетики и топливного комплекса, а также коммуникации. Стоит ли думать о гуманности при подобных операциях и как эти атаки могут приблизить окончание военных действий, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Гуманно ли это?

Мнения и оценки по поводу этих ударов даже внутри российского экспертного сообщества разошлись. Некоторые бывшие политики и военачальники (в частности, генерал Александр Руцкой) посчитали негуманным лишать самые широкие слои населения на Украине электричества, воды, тепла и канализации, тем более накануне предстоящей зимы (которая может быть на этот раз и морозной). И это якобы настраивает украинское общество против России.

В этой связи напомним некоторые прописные истины ведения вооруженной борьбы, главная из которых в том, что введение принципа умеренности в боевые действия и операции является стратегической ошибкой воюющей стороны и к положительным результатам, как правило, не приводит.

Самый яркий пример последнего времени – боевые действия в секторе Газа. Армия обороны Израиля последовательно сносит всю инфраструктуру на территории противника практически под ноль. В Генштабе ЦАХАЛ вполне справедливо полагают, что никаким другим путем добиться результата в подобном вооруженном противостоянии нельзя.

Безусловно, существуют обычаи и правила ведения войны, есть нормы международного гуманитарного права. Под их защиту, согласно Женевским конвенциям, подпадают больницы, школы, гражданские лица, сотрудники гуманитарных организаций и безопасные маршруты доставки экстренной помощи.

Существуют и запрещенные виды оружия и боеприпасов. Во время ведения боевых действий воюющим сторонам следует заботиться о том, чтобы, по возможности, не пострадали религиозные здания, научные и благотворительные организации, культурные центры, а также госпитали, памятники истории и места сбора раненых и больных, если только эти сооружения не используются в военных целях.

Нужны систематические удары

Однако удары по объектам энергетики, топливно-энергетического комплекса и коммуникациям под нормы международного гуманитарного права не подпадают . Что же касается общего настроя украинского общества против России, то последние массированные удары ВС РФ практически ничего не изменят в тех приступах русофобии, которым перманентно подвержены практически все слои населения Незалежной.

А вот полный «вынос» объектов энергетики Украины может существенно приблизить окончание военных действий. Прекращение подачи электроэнергии приведет к парализации функционирования предприятий ОПК сделает невозможным доставку вооружения, военной техники и материальных средств по железной дороге с помощью локомотивов на электротяге, а также ремонт вооружения.

В этом плане могут быть и возражения – а как же атомные электростанции на Украине, которые обеспечивают выработку значительного объема энергии? Безусловно, огневые удары по украинским АЭС наноситься не будут, но остаются пути передачи этой энергии возможным потребителям – линии электропередач, подстанции, трансформаторы.

Неуступчивость киевских политиков на всех последних мирных переговорах объясняется только одним – Киев еще не потерпел тех военных поражений и сокрушительных ударов по экономике страны, которые сделали бы невозможным дальнейшее продолжение вооруженной борьбы .

Нельзя исключать и того, что продолжительные и систематические удары по украинским генерирующим мощностям могут приблизить время подписания документов по мирному урегулированию конфликта.

Однако следует учесть и то обстоятельство, что Украина может усилить интенсивность аналогичных ударов по объектам ТЭК на территории России. А это означает, что требования к эффективности ПВО страны и объектов Вооруженных сил должны быть существенно пересмотрены.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).