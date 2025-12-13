Коростелев о первой гонке на Кубке мира: ноги просто горели

Лыжник Коростелев заявил, что у него горели ноги во время гонки на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелев оценил первую гонку на Кубке мира после возвращения на турниры, заявив, что у него горели ноги, передает VG.

«Это было дерьмо. Зрители видят двухминутный забег, который кажется легким. Но мне было очень сложно, особенно последние 30 секунд — у меня горели ноги», — сказал Коростылев.

Коростелев на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе в спринте показал результат 2.28,15, заняв в квалификации 52-е место. Спортсмену не удалось попасть в топ-30, чтобы пробиться в четвертьфинал соревнований. Он проиграл лидеру 8,32 секунды

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

Ранее Коростелев и Дарья Непряева выполнили олимпийский норматив.