«Я не собираюсь тратить время впустую»: Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Дональд Трамп заявил, что проведет новую встречу с Владимиром Путиным, если будет уверен в перспективах заключения сделки по урегулированию конфликта. В противном случае, по словам главы Белого дома, он не собирается тратить время впустую. 16 октября стало известно, что лидеры РФ и США договорились провести новый раунд переговоров, однако позже Трамп сообщил об отмене встречи. Путин же заявлял, что она скорее перенесена.

Президент США Дональд Трамп назвал условие для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время впустую. У меня всегда были прекрасные отношения с [президентом России] Владимиром Путиным, но это очень разочаровало. Между ними двумя, между [президентом Украины Владимиром] Зеленским и Путиным, много ненависти. Ненависть огромная», — заявил глава Белого дома, беседуя с журналистами на борту своего самолета.

Также Трамп отметил, что думал, что урегулирование украинского конфликта произойдет задолго до установления мира на Ближнем Востоке. Он добавил, что почти любая из сделок, которые он уже заключил, «была бы сложнее, чем Россия и Украина».

Ранее американский президент отмечал, что верит в желание России достичь мира на Украине. Глава Белого дома выразил мнение, что Путин «хочет, чтобы это закончилось». Трамп также назвал сильными введенные США антироссийские санкции и заявил, что они возымеют эффект.

Несостоявшаяся встреча

О новой встрече президент РФ и США договорились 16 октября во время телефонного разговора. Однако позже Дональд Трамп сообщил об отмене переговоров, заявив, что они, скорее всего, не принесут результата, а лидеры «не доберутся до того места, куда должны были добраться».

Владимир Путин же говорил, что встреча не отменена, а скорее перенесена.

«Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», — подчеркивал президент РФ.

Такое же мнение выразил специальный представитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который 24 октября прибыл на переговоры в США. В интервью американским СМИ он отметил, что Россия, США и Украина находятся «достаточно близко к осуществимому дипломатическому решению», и выразил надежду, что оно может быть достигнуто «в разумные сроки».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что точных сроков грядущей встречи никто не называл.

«И о них никто не договаривался. Это первое. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей», — добавил Песков.

Кроме этого, о том, что встреча «не снимается с повестки», также сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Давление на Украину

По словам постоянного представителя США при ООН Мэттью Уитакера, Дональд Трамп сейчас ищет способы надавить как надавить не только на Москву, но и на Киев, так как глава Белого дома хочет положить конец конфликту.

«Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на [президента России] Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на [президента Украины] Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжения давления, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня», — заявил Уитакер в беседе с изданием Newsmax.

Так, газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС писала, что Трамп во встречи с Зеленским в Белом доме потребовал от украинского лидера принять условия России по завершению конфликта, предупредив, что в противном случае Украина будет «уничтожена».