На скоростной автомагистрали в Москве возникла пробка после ДТП

В столице произошло ДТП на Юго-Восточной хорде. Об этом сообщает в Telegram-канале московский дептранс.

Там уточнили, что авария случилась напротив дома 10 строения 25 на Автомобильном проезде, перед съездом на Остаповский проезд. На место ДТП прибыли экстренные службы.

«Движение в районе ДТП затруднено на 3 км и осуществляется по одной полосе из двух», — заявили в дептрансе и попросили водителей выбирать пути объезда.

До этого в Подмосковье перевернулся грузовик и парализовал движение на трассе. Инцидент произошел днем на 39 км Новорязанского шоссе у села Михайловская Слобода. Судя по фото, большой трехосный грузовой автомобиль Sitrak опрокинулся на бок. У транспортного средства разбилось лобовое стекло. При ДТП повреждения получило и ограждение Новорязанского шоссе. На месте аварии образовалась пробка длиной 3,3 км. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее водитель устроил дрифт на «Мемориале Славы» в Приангарье и попал на видео.