На Украине раскрыли судьбу освобожденных в Белоруссии оппозиционеров

Минск передал Киеву 114 освобожденных из тюрем оппозиционеров, сообщил в Telegram-канале украинский Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам.

В посте отмечается, что странам удалось договориться при содействии США. Среди освобожденных лиц есть граждане, которых задержали в Белоруссии по обвинению в работе на украинские спецслужбы. Самому молодому из них — 25 лет.

«Также Украине были переданы граждане Белоруссии, которые были заключены по политическим мотивам и отбывали длительные сроки наказания», — заявили в координационном штабе.

Там добавили, что после оказания медицинской помощи они смогут по желанию отправиться в Польшу или Литву.

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 граждан из разных стран, осужденных в республике за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Среди них оппозиционеры Мария Колесникова и Виктор Бабарико, нобелевский лауреат Алесь Беляцкий и журналистка Марина Золотова.

Решение политик принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе. Это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли республики и начался процесс отмены других ограничений в отношении страны.

