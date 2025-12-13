На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине раскрыли судьбу освобожденных в Белоруссии оппозиционеров

Украина подтвердила, что Белоруссия передала ей 114 заключенных оппозиционеров
true
true
true

Минск передал Киеву 114 освобожденных из тюрем оппозиционеров, сообщил в Telegram-канале украинский Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам.

В посте отмечается, что странам удалось договориться при содействии США. Среди освобожденных лиц есть граждане, которых задержали в Белоруссии по обвинению в работе на украинские спецслужбы. Самому молодому из них — 25 лет.

«Также Украине были переданы граждане Белоруссии, которые были заключены по политическим мотивам и отбывали длительные сроки наказания», — заявили в координационном штабе.

Там добавили, что после оказания медицинской помощи они смогут по желанию отправиться в Польшу или Литву.

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 граждан из разных стран, осужденных в республике за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Среди них оппозиционеры Мария Колесникова и Виктор Бабарико, нобелевский лауреат Алесь Беляцкий и журналистка Марина Золотова.

Решение политик принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе. Это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли республики и начался процесс отмены других ограничений в отношении страны.

Ранее была названа причина, по которой Лукашенко освободил Тихановского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами