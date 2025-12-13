«Их переполняет зло». Захарова назвала дело Долиной попыткой врагов страны рассорить россиян

Дело народной артистки Ларисы Долиной может использоваться недругами России как повод столкнуть разные части российского общества, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее мнению, победить «на поле боя» не получилось, поэтому была развязана гибридная война. Целью такого телефонного терроризма является дестабилизация общества, подчеркнула дипломат.

«Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги. Очевидно, они хотят, в том числе они понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде.

А зло их переполняет. И один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей», – подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что может понять эмоции всех сторон сделки.

«Потому что действительно задета одна из самых чувствительных тем, связанных даже не только с недвижимостью, а с жильем, с тем, что составляет для каждого человека свой такой ближний круг. Это и про семью, это и про поколение, это и про работу, про труд, про те деньги, которые ты зарабатываешь. Это не просто материальная составляющая, это часть твоей и нашей жизни. Тем более в нашей стране дом, семья, квартира всегда — это такие вещи, наверное, системообразующие», – сказала она.

Дипломат подчеркнула также, что против России ведется гибридная война. В такой ситуации велика угроза телефонного терроризма, целью которого является дестабилизация общества.

«Нет никаких сомнений, что Верховный суд со всей серьезностью подойдет к рассмотрению этого вопроса, потому что это случай не единичный и порожденный был не только этим кейсом», — указала Захарова.

Она добавила, что враги России «пытаются стравить людей».

«В этом смысле они, очевидно, будут идти и не останавливаться на этом своем совершенно разрушительном пути. Мы должны видеть всю глубину этого вопроса, не только эмоциональную составляющую, а мы должны понимать, что это часть того, что нам было подброшено. И мы как сообщество, как общество, как народ, как все ветви власти должны на этот вызов, который связан не только с одним случаем, а со многими случаями, дать ответ», – заключила дипломат.

«Следы ведут за рубеж»

Адвокат и бывший следователь Антон Тащилин считает версию с влиянием западных стран на осуществление мошенничества в России вполне правдивой. Об этом он заявил в подкасте «Smarent Pro недвижимость», «Газета.Ru» до выхода подкаста ознакомилась с выдержками из интервью.

«Следы мошенничества, и это подтверждается из расследуемых уголовных дел (дело Долиной — Лурье), ведут за рубеж.

Звонки мошенников осуществляются с территории Украины и западных государств. Действия направлены и на незаконное получение денег, и на ослабление государства. В России сейчас блокируются звонки в мессенджерах, но рассматриваемых ситуаций меньше не становится», — отметил адвокат.

Обманная схема состоит из нескольких этапов. На первом жертвам поступают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, Росфинмониторинга, Центрального банка. Второй этап – шантаж и попытка «вытянуть» деньги из жертвы под предлогом вымышленного уголовного дела. В зону риска попадают пенсионеры, россияне старше 50 лет.

«Мошенники — хорошие психологи: используют в звонках психологические методики шантажа, уговоров. Убеждают человека совершить перевод денег на безопасные счета, продать квартиру, машину или поджигать банкоматы. В случае диверсий, граждан сначала лишают денег, а потом, под предлогом условий возврата, заставляют их выполнять определенные действия», — поделился Тащилин.

Чья в итоге квартира

5 декабря в эфир Первого канала вышел выпуск программы «Пусть говорят», в котором Долина впервые подробно рассказала, как стала жертвой мошенников. Певица также заявила, что для нее важно «сохранить честь, достоинство и восстановить справедливость», и пообещала, что вернет покупательнице деньги за квартиру.

Тем не менее, пока Долина и ее представители не контактировали со стороной Полины Лурье после заявления, сообщила адвокат Светлана Свириденко, которая представляет интересы покупательницы квартиры.

«Нет, после этого заявления с нами никто не связывался», – рассказала Свириденко.

При этом Лурье до сих пор значится собственницей квартиры, которую продала ей Долина, передает РИА Новости со ссылкой на регистрационные сведения объекта недвижимости.

У квартиры сейчас один собственник, он приобрел жилье в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого квартира более 19 лет находилась во владении другого человека.