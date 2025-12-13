«Их переполняет зло». Захарова назвала дело Долиной попыткой врагов страны рассорить россиян

Недруги России могут использовать дело певицы Ларисы Долиной с продажей квартиры как повод к столкновению общества, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги. Очевидно, они хотят, в том числе они понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде.
А зло их переполняет. И один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей», – подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что может понять эмоции всех сторон сделки.
«Потому что действительно задета одна из самых чувствительных тем, связанных даже не только с недвижимостью, а с жильем, с тем, что составляет для каждого человека свой такой ближний круг. Это и про семью, это и про поколение, это и про работу, про труд, про те деньги, которые ты зарабатываешь. Это не просто материальная составляющая, это часть твоей и нашей жизни. Тем более в нашей стране дом, семья, квартира всегда — это такие вещи, наверное, системообразующие», – сказала она.
Дипломат подчеркнула также, что против России ведется гибридная война. В такой ситуации велика угроза телефонного терроризма, целью которого является дестабилизация общества.
«Нет никаких сомнений, что Верховный суд со всей серьезностью подойдет к рассмотрению этого вопроса, потому что это случай не единичный и порожденный был не только этим кейсом», — указала Захарова.
Она добавила, что враги России «пытаются стравить людей».
«В этом смысле они, очевидно, будут идти и не останавливаться на этом своем совершенно разрушительном пути. Мы должны видеть всю глубину этого вопроса, не только эмоциональную составляющую, а мы должны понимать, что это часть того, что нам было подброшено. И мы как сообщество, как общество, как народ, как все ветви власти должны на этот вызов, который связан не только с одним случаем, а со многими случаями, дать ответ», – заключила дипломат.
«Следы ведут за рубеж»
Адвокат и бывший следователь Антон Тащилин считает версию с влиянием западных стран на осуществление мошенничества в России вполне правдивой. Об этом он заявил в подкасте «Smarent Pro недвижимость», «Газета.Ru» до выхода подкаста ознакомилась с выдержками из интервью.
«Следы мошенничества, и это подтверждается из расследуемых уголовных дел (дело Долиной — Лурье), ведут за рубеж.
Звонки мошенников осуществляются с территории Украины и западных государств. Действия направлены и на незаконное получение денег, и на ослабление государства. В России сейчас блокируются звонки в мессенджерах, но рассматриваемых ситуаций меньше не становится», — отметил адвокат.
Обманная схема состоит из нескольких этапов. На первом жертвам поступают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, Росфинмониторинга, Центрального банка. Второй этап – шантаж и попытка «вытянуть» деньги из жертвы под предлогом вымышленного уголовного дела. В зону риска попадают пенсионеры, россияне старше 50 лет.
«Мошенники — хорошие психологи: используют в звонках психологические методики шантажа, уговоров. Убеждают человека совершить перевод денег на безопасные счета, продать квартиру, машину или поджигать банкоматы. В случае диверсий, граждан сначала лишают денег, а потом, под предлогом условий возврата, заставляют их выполнять определенные действия», — поделился Тащилин.
Чья в итоге квартира
5 декабря в эфир Первого канала вышел выпуск программы «Пусть говорят», в котором Долина впервые подробно рассказала, как стала жертвой мошенников. Певица также заявила, что для нее важно «сохранить честь, достоинство и восстановить справедливость», и пообещала, что вернет покупательнице деньги за квартиру.
Тем не менее, пока Долина и ее представители не контактировали со стороной Полины Лурье после заявления, сообщила адвокат Светлана Свириденко, которая представляет интересы покупательницы квартиры.
«Нет, после этого заявления с нами никто не связывался», – рассказала Свириденко.
При этом Лурье до сих пор значится собственницей квартиры, которую продала ей Долина, передает РИА Новости со ссылкой на регистрационные сведения объекта недвижимости.
У квартиры сейчас один собственник, он приобрел жилье в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого квартира более 19 лет находилась во владении другого человека.