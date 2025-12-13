Депутата от АдГ выступит в США с критикой правительства Германии

Депутат от АдГ в США намерен обвинить правительство ФРГ в потере рассудка

Депутат бундестага Маркус Фронмайер, представляющий оппозиционную правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), во время визита в США планирует подвергнуть жесткой критике немецкое правительство. Об этом пишет газета Bild, со ссылкой на подготовленный текст выступления политика, в котором он обвиняет власти Германии в создании «нового тоталитаризма» и «потере рассудка».

Выступление Фронмайера намечено на вечер субботы, 13 декабря, в Нью-Йорке, на мероприятии New York Young Republican Club.

«В моей родной Германии правящий класс потерял разум», — приводит издание текст выступления.

В своем выступлении депутат характеризует ситуацию в Германии как формирование «нового тоталитаризма», который, по его мнению, «скрывается под маской прогресса, разнообразия и так называемых законов о языке вражды.

Фронмайер осуждает немецкие власти, в частности, за то, что они расходуют средства на сомнительные зарубежные проекты на фоне проблем с инфраструктурой и преследуют граждан за публикации в социальных сетях.

