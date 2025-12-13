На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США выявили первый случай опасной болезни, связанной с кухонной мебелью

Fox News: в Массачусетсе выявили первый случай силикоза
Sergey Mikheev/Shutterstock/FOTODOM

В США выявили первый случай опасного заболевания легких, связанного с производством кухонных столешниц из некоторых видов камня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

В статье говорится о том, что заболевание связано с работой с кварцем, становится все более популярным материалом для изготовления кухонных столешниц. В департаменте общественного здравоохранения штата Массачусетс сообщили о том, что диагностировали силикоз у 40-летнего мужчины, который работал на производстве каменных столешниц на протяжении 14 лет.

В процессе обработки камня из частиц кристаллического кремнезема возникает пыль, которая попадает в дыхательные пути и вызывает рубцевание легочной ткани, а затем развитие силикоза, сообщает Fox News. Пациент, у которого выявили силикоз, занимался шлифовкой и полировкой столешниц.

Уточняется, что среди симптомов силикоза — кашель, боли в груди, одышка и усталость. Заболевание может привести к серьезным осложнениям, включая рак легких и туберкулез, предупредили медики.

Накануне стало известно, что в Румынии зафиксировали второе за сутки заболевание лепрой.

Ранее врач-отоларинголог рассказала, какие болезни носа и горла указывают на проблемы с желудком.

