В США выявили первый случай опасной болезни, связанной с кухонной мебелью

В США выявили первый случай опасного заболевания легких, связанного с производством кухонных столешниц из некоторых видов камня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

В статье говорится о том, что заболевание связано с работой с кварцем, становится все более популярным материалом для изготовления кухонных столешниц. В департаменте общественного здравоохранения штата Массачусетс сообщили о том, что диагностировали силикоз у 40-летнего мужчины, который работал на производстве каменных столешниц на протяжении 14 лет.

В процессе обработки камня из частиц кристаллического кремнезема возникает пыль, которая попадает в дыхательные пути и вызывает рубцевание легочной ткани, а затем развитие силикоза, сообщает Fox News. Пациент, у которого выявили силикоз, занимался шлифовкой и полировкой столешниц.

Уточняется, что среди симптомов силикоза — кашель, боли в груди, одышка и усталость. Заболевание может привести к серьезным осложнениям, включая рак легких и туберкулез, предупредили медики.

