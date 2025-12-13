Люся Чеботина ответила на критику Николая Картозии

Певица Люся Чеботина ответила на критику продюсера Николая Картозии, обвинившего ее в отсутствии самоиронии. Ее цитирует «Пятый канал».
По словам Чеботиной, с самоиронией у нее все в порядке — «десять из десяти».
«Я желаю Николаю Картозии обращать внимание на себя, а не на остальных», — сказала она.
Чеботина подчеркнула, что любит посмеяться над собой, и заверила, что ей приятно мнение Картозии о ней как о выглядящей надменной девушке.
«Спасибо! Мне приятно!» — так знаменитость прокомментировала слова Картозии о том, что она выглядит надменной.
Недавно телепродюсер предложил Люсе Чеботиной нанять «камеди-бадди», который придумывает шутки и тренирует самоиронию.
Накануне Чеботина подтвердила, что находится в отношениях со своим ровесником, состоящим в ее команде, но отказалась называть имя мужчины.
Ранее Чайковского захотели объявить национальным героем США.