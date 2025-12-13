На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Запорожской области украинские войска атаковали зоопарк

Балицкий: в Запорожской области ВСУ атаковали зоопарк
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали Васильевский зоопарк, где содержатся хищные животные. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Территория центра для животных серьезно пострадала: выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры. Предварительно известно, что пострадало одно животное — осколки ранили льва», — уточнил он.

По словам губернатора, в настоящее время идет оценка разрушений.

13 декабря в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ в ряде сел Токмакского, Михайловского и Васильевского муниципальных округов Запорожской области пропал свет. При этом Балицкий предупредил о рисках повторных ударов. Спустя полчаса энергетикам удалось восстановить подачу электричества.

Ранее на Западе сделали заявление об ударах Украины по России.

