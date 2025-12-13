13 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

13 декабря в России отмечают День медведя, мощный и сильный зверь — один из символов нашей страны. В мире сегодня празднуют День горячего какао. В православных храмах проходят торжественные богослужения в честь апостола Андрея Первозванного, который считается первым учеником Христа. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 13 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 13 декабря

День медведя в России

День медведя — это неофициальный праздник, который направлен на сохранение популяции этих животных и противодействие незаконной охоте на них. Дата выбрана неслучайно: согласно народным приметам, именно в этот день медведи окончательно впадают в зимнюю спячку.

Испокон веков медведь занимал особое место в славянской и русской культуре. В сказках он выступает строгим и рассудительным хозяином леса, символизирует стойкость, силу, мудрость и справедливость. Именно эти качества часто ассоциируются с образом России, поэтому медведь считается одним из символов нашей страны. Он присутствует на гербах многих российских регионов. Бурый мишка был талисманом Летних Олимпийских игр в Москве, а белый мишка — Зимних в Сочи.

close Tom Havranek/Shutterstock/FOTODOM

Международный день главного редактора

Эта неофициальная дата считается профессиональным праздником людей, которые занимаются менеджментом в СМИ. Главный редактор проводит планерки, контролирует деятельность редакции и обеспечивает бесперебойную работу издания. Для этой должности важны широкий кругозор, коммуникативные навыки, стратегическое мышление. Чаще всего на пост главного редактора назначают человека, который много лет проработал в СМИ и прошел все ступени журналистской карьеры, имеет большой опыт работы, в том числе на руководящих позициях.

Международный день горячего какао

Чашка горячего какао у многих ассоциируется с зимними вечерами, когда хочется ощутить уют и тепло. Возможно, именно поэтому День какао отмечают в декабре, хотя происхождение праздника неизвестно. Зато история самого какао изучена хорошо. Еще древние народы майя и ацтеки почитали какао-бобы, называя их даром богов. В то время бобы растирали и готовили из них холодный густой напиток с добавлением ванили, перца чили и кукурузной муки. В Европе какао появилось в XVI веке. Европейцы придумали заменить перец на тростниковый сахар и пить какао горячим. В богатых домах напиток подавали в фарфоровых чашках. Он стал массовым в XIX веке, когда химик Конрад ван Хаутен придумал сухой какао-порошок, растворяющийся в молоке или воде.

close New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 13 декабря в других странах

День республики — Мальта. Праздник установлен в честь провозглашения Мальты республикой в 1974 году. Обретение полной независимости растянулось для страны на пять лет, формально главой государства оставалась королева Великобритании Елизавета II. Лишь в 1979 году Мальта окончательно разорвала связи с британской короной. В столице Валетте проходят официальные церемонии с военным парадом, возложением венков и награждением общественных деятелей. Праздник завершается грандиозным фейерверком.

День моряка — Бразилия. В стране 13 декабря чтут память адмирала Лисбоа, который сражался во многих войнах, отстаивал независимость страны и стал национальным героем. Он считается небесным покровителем военно-морского флота Бразилии. В День моряка в портах проходят празднования и военные шоу.

День лошади — США. Праздник установлен сенатом США в 2004 году. В истории и культуре Америки лошади имеют большое значение: с ними связано освоение Дикого Запада и спортивные рекорды. Скачки, конкур, выездка и другие виды конного спорта до сих пор собирают тысячи зрителей. В День лошади американцы устраивают праздничные ярмарки, фестивали, экскурсии на ранчо.

Религиозные праздники 13 декабря

День памяти апостола Андрея Первозванного

Андрей Первозванный — один из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Сведения о нем содержатся в Евангелии. Андрей и его брат Симон родились в семье рыбака и с юных лет занимались рыболовством. Но Андрей тяготел к познанию Бога, стал учеником Иоанна Предтечи и был крещен своим учителем.

Именно Андрей стал первым, кто последовал за Христом и за это получил имя Первозванный. После вознесения Спасителя апостол Андрей продолжил дело Учителя и стал проповедовать на разных языках.

В греческой Патре проповедник вызвал гнев местного правителя Эгеата. Тот приказал казнить Андрея, распяв на косом кресте. Святого привязали за руки и ноги, вокруг места казни собрался народ. Два дня апостол проповедовал с креста и обратил многих в христианство. Властитель испугался народного бунта и повелел снять апостола. Но тот молился, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. Яркое сияние озарило мученика, после чего он скончался. Позже крест получил название Андреевского.

close Апостол Андрей Первозванный hramikona/Shutterstock/FOTODOM

13 декабря Русская православная церковь вспоминает: • святителя Фрументия, архиепископа Индийского (Эфиопского);

• священномученика Иоанна Честнова, пресвитера.



Католическая церковь в этот день чтит память святой Люции.

Народные праздники и приметы 13 декабря

Андреев день

Апостол Андрей Первозванный широко почитался на Руси. Верующие в день его памяти посещали праздничные богослужения и обращались к святому с молитвами о защите дома и семьи.

Андреев день посвящали зимним работам. Мужчины ремонтировали телеги и сани, мастерили берестяные корзины. Женщины занимались заготовками. В праздник не усердствовали в трудах, тяжелая физическая работа не приветствовалась. Вечером накрывали праздничный ужин, но без излишеств — ведь шел Рождественский пост.

Перед сном девушки гадали. Чтобы вызвать вещий сон, они сеяли семена льна в горшок с землей и читали над ним молитву. После этого горшочек заговаривали со словами: «Святый Андрей, на тебя лен сею, дай же мне знать, за кем я буду тот лен рвать». Горшочек ставили под кровать и ложились спать, надеясь увидеть суженого во сне.

Андрей Первозванный считался покровителем моряков и рыбаков, поэтому в праздник совершали обряд посвящения парня в мужчину. Девушки пекли хлеб и подвешивали его на веревке. Тот, кто проходил обряд, должен был откусить кусочек хлеба, стоя на кочерге.

Приметы

В Андреев день нельзя заниматься рукоделием, чтобы не навлечь беды.

Если к празднику выпал снег, то и вся зима будет снежная. Если на Андреев день нет снега, зима будет теплой.

Красный огонь в печи — к стуже, белый — к оттепели.

Какие исторические события произошли 13 декабря

1577 год — английский капитан Фрэнсис Дрейк отправился в свою первую кругосветную экспедицию.



— английский капитан Фрэнсис Дрейк отправился в свою первую кругосветную экспедицию. 1642 год — голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию.



— голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию. 1937 год — японские войска захватили китайский город Нанкин. Началась Нанкинская резня: в течение шести недель японские военные убили, по разным оценкам, от 40 тыс. до 500 тыс. беззащитных китайских граждан.



— японские войска захватили китайский город Нанкин. Началась Нанкинская резня: в течение шести недель японские военные убили, по разным оценкам, от 40 тыс. до 500 тыс. беззащитных китайских граждан. 1939 год — произошел бой у Ла-Платы, в ходе которого экипаж немецкого крейсера «Адмирал граф Шпее» затопил свой корабль, чтобы избежать пленения.



— произошел бой у Ла-Платы, в ходе которого экипаж немецкого крейсера «Адмирал граф Шпее» затопил свой корабль, чтобы избежать пленения. 1949 год — в Израиле создана служба внешней разведки «Моссад».



— в Израиле создана служба внешней разведки «Моссад». 1971 год — в Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи».



— в Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи». 1974 год — океанолог Станислав Курилов совершил побег из СССР, спрыгнув с круизного лайнера и проплыв около 100 километров до островов Филиппинского архипелага.

1989 год — учреждена Либерально-демократическая партия Советского Союза во главе с Владимиром Жириновским.



— учреждена Либерально-демократическая партия Советского Союза во главе с Владимиром Жириновским. 2003 год — в городе Эд-Даур был арестован Саддам Хусейн.

close Американский солдат стоит в спальне, в которой проживал Саддам Хусейн до ареста, 15 декабря 2003 года Laurent Rebours/AP

Дни рождения и юбилеи 13 декабря

В 1797 году родился Генрих Гейне — немецкий поэт и публицист.



— немецкий поэт и публицист. В 1816 году родился Вернер фон Сименс — инженер и изобретатель, основатель фирмы «Siemens».



— инженер и изобретатель, основатель фирмы «Siemens». В 1867 году родился Кристиан Биркеланд — норвежский ученый, первым объяснивший природу полярного сияния.



— норвежский ученый, первым объяснивший природу полярного сияния. В 1873 году родился Валерий Брюсов — русский писатель и литературный критик.



— русский писатель и литературный критик. В 1903 году родился Евгений Петров (настоящая фамилия Катаев) — русский советский писатель, один из соавторов «12 стульев» и «Золотого теленка».



(настоящая фамилия Катаев) — русский советский писатель, один из соавторов «12 стульев» и «Золотого теленка». В 1908 году родился Ростислав Плятт — актер театра и кино, народный артист СССР. Широкую популярность обрел благодаря ролям в фильмах «Весна», «Подкидыш», «Деловые люди», «Судьба резидента» и др.



— актер театра и кино, народный артист СССР. Широкую популярность обрел благодаря ролям в фильмах «Весна», «Подкидыш», «Деловые люди», «Судьба резидента» и др. В 1929 году родился Кристофер Пламмер — канадский актер, известный по фильмам «Игры разума» и «Сокровище нации».



— канадский актер, известный по фильмам «Игры разума» и «Сокровище нации». В 1930 году родился Николай Рыбников — актер, народный артист РСФСР, звезда фильмов «Девчата», «Девушка без адреса», «Весна на Заречной улице».



— актер, народный артист РСФСР, звезда фильмов «Девчата», «Девушка без адреса», «Весна на Заречной улице». В 1950 году родилась Людмила Сенчина — певица и актриса, народная артистка РФ.

close Актриса Ленинградского театра музыкальной комедии Людмила Сенчина, 1974 год РИА «Новости»

В 1969 году родился Мурат Насыров — казахстанский и российский певец и композитор.

Кто отмечает день рождения

68 лет исполняется Стиву Бушеми — американскому актеру, лауреату премий «Эмми» и «Золотой глобус».



— американскому актеру, лауреату премий «Эмми» и «Золотой глобус». 58 лет исполняется Джейми Фоксу (настоящее имя Эрик Марлон Бишоп) — американскому актеру и певцу, звезде фильма «Джанго освобожденный».



(настоящее имя Эрик Марлон Бишоп) — американскому актеру и певцу, звезде фильма «Джанго освобожденный». 50 лет исполняется Тому Делонгу — вокалисту и гитаристу панк-рок-группы «blink-182».



— вокалисту и гитаристу панк-рок-группы «blink-182». 36 лет исполняется Тейлор Свифт — певице и автору песен.

close Певица Тейлор Свифт во время концерта в Стокгольме, 17 мая 2024 года Global Look Press