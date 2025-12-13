Мама Влада Соколовского подсыпала певцу в еду жиросжигатели

Мама Влада Соколовского Ирина заявила, что тайно подсыпала певцу в еду жиросжигатели. Об этом женщина рассказала на шоу «Мама, это не я».

По словам матери, в 18 лет вес Соколовского достиг 89 килограммов. Тогда Ирина решила схитрить.

«Ничего ему об этом не говорила, но я ему в пищу подмешивала порошочек, который способствует похудению», — призналась она.

Женщина добавила, что отец артиста знал о происходящем, но сохранял ее тайну. О решении матери работать с его фигурой подобным образом Соколовский узнал недавно.

Накануне Соколовский раскрыл новые детали о преследующих его семью сталкерах. По словам артиста, фанаты давно начали проявлять к его семье неприемлемое внимание, но в какой-то момент, говорит он, ситуация «породила демонов». Однако после инициированной правоохранителями проверки угрозы прекратились.

