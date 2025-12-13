Выступление Коростелева в спринте на этапе Кубка мира назвали успешным, несмотря на 52-е место

Бронзовый призер Олимпийских игр Николай Морилов заявил, что его племянник Савелий Коростелев хорошо прошел спринт на этапе Кубка мира в Давосе, несмотря на 52-е место, передает ТАСС.

«Здесь ожидать было нечего. Для нас все новое — новые процедуры проверки лыж на фтор, устройство стадиона. Во время гонки был совершенно быстрый снег. В Давосе довольно короткий круг, в России таких кругов и такого снега у нас не было», — сказал Морилов.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Коростелев прошел олимпийскую квалификацию.