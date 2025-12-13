«Полный блэкаут»: Одесса подверглась мощнейшему удару с начала СВО после атак ВСУ на танкеры

В результате ночных и утренних ударов большая часть Одессы оказалась без электроснабжения, тепла и воды, городской транспорт полностью остановлен, а больницы переведены на автономное питание. Украинские СМИ и эксперты называют атаку самой масштабной с начала спецоперации РФ. Днем ранее в порту Черноморска, расположенного вблизи Одессы, атаке ВС РФ подверглось турецкое судно с грузом генераторов. Военкор Сладков назвал это «сатисфакцией» за отсутствие реакции Анкары на удары по танкерам РФ в Черном море.

Одесса ночью 13 декабря подверглась масштабной воздушной атаке. В результате ударов большая часть города осталась без тепла и водоснабжения, заявил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

«Обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение», — написал он в Telegram.

В результате ночных и утренних ударов были повреждены 20 подстанций. По словам местных властей, без электроснабжения остались все тяговые подстанции, из-за чего работа городского транспорта была полностью остановлена. Городские больницы также переведены на автономную работу от альтернативных источников питания.

В свою очередь Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что Одесса находится в состоянии «полного блэкаута».

«Страна.ua» приводит слова украинского военного эксперта Александра Коваленко, который назвал удары по Одессе «самыми массовыми» с начала спецоперации РФ. Он заявил, что ВС РФ поставили себе цель «за эти сутки вырубить энергетику по всей области». По его словам, система ПВО Одессы уязвима для ударов со стороны моря, что представляет собой комплексную проблему «которая должным образом не решалась, не смотря на многочисленные обещания и анонсы».

В тоже время украинский Telegram-канал «Николаевский Ванек» утверждает, что нынешняя воздушная атака была самой масштабной не только для Одесской области, но для всего юга Украины.

Минобороны РФ подтвердило, что российские военные нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и энергетики Украины. Целью удара также стала украинская портовая инфраструктура.

«Нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — сообщили в Минобороны.

Возмездие за танкеры

В последние недели морские дроны регулярно атакуют суда, якобы связанные с Россией. Украинские СМИ пишут, что это делает СБУ.

Накануне Россия нанесла массированный удар по украинским портам. В порту Черноморска в Одесской области в результате удара загорелся корабль турецкой компании Cenk RoRo.

«На борту видны контейнеры компании «АКСА» — это известный производитель дизельных, бензиновых и газовых генераторов и электростанций», — пишет «Страна.ua».

Сообщается, что партия генераторов предназначалась для Румынии. Повреждение турецкого судна в своем Telegram-канале позднее подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Танкер из России атаковали у берегов Турции. Кто и зачем бьет дронами по судам в Черном море? В 148 км от берегов Турции в Черном море атаковали танкер Midvolga 2 под российским... 02 декабря 14:55

После удара МИД Турции выпустил заявление, в котором призвал к немедленной остановке огня между Россией и Украиной и прекращению ударов по портовой инфраструктуре, чтобы не допустить «эскалацию в Черном море».

В ведомстве сообщили, что турецкие граждане не пострадали, при этом генконсульство Анкары в Одессе «внимательно следит за развитием событий».

Военкор Александр Сладков назвал поражение турецкого судна в порту Черноморска «сатисфакцией» за отсутствие реакции на удары по танкерам РФ в Черном море.

При этом член комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что удар по турецкому грузовому судну не был целенаправленным.

«Это не был специальный удар именно по турецким кораблям. Это был нанесен удар по порту, который занимается логистикой, перевалкой военных грузов. Турецкое судно оказалось под обстрелом именно из-за этого», — сказал парламентарий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 декабря заявил, что Черное море не должно использоваться в качестве арены для сведения счетов.

«Все нуждаются в безопасности судоходства в Черном море, это необходимо обязательно обеспечить», — приводит его слова ТАСС.

Эскалация в Черном море

В начале декабря президент РФ Владимир Путин предупредил, что если Украина продолжит удары по танкерам в Черном Море, то Россия может принять ответные меры против кораблей стран, которые помогают Киеву.

«Если атаки на танкеры будут продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов стран, помогающих Украине. Надеюсь, что Киев и те, кто стоит за его спиной, подумают, стоит ли продолжать атаки на суда в Черном море», — подчеркнул он.

Путин заявил, что Россия расширит удары по украинским портам и заходящим в них судам в ответ на «пиратство» со стороны Киева.

Атаки на суда в Черном море начались в конце ноября. 28 ноября в Черном море были атакованы танкеры Kairos и Virat, а 2 декабря — танкер Midivolga 2, который перевозил подсолнечное масло из России в Грузию.

«Страна.uа» 10 декабря со ссылкой на украинские СМИ сообщила, что 13-е управление СБУ и ВМС Украины осуществили новый удар, поразив с помощью морских дронов Sea Baby танкер Dashan. Судно шло в исключительной экономической зоне Украины в направлении порта Новороссийск.

11 декабря СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщили, что спецслужба с помощью дальнобойных дронов атаковала нефтедобывающую платформу имени Филановского, принадлежащую компании «Лукойл-Нижневолжскнефть» в Каспийском море.

12 декабря Telegram-канал СБУ заявил об атаке на суда «Композитор Рахманинов» и «Аскар-Сариджа», которые якобы используются в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставке военных грузов между Ираном и Россией. Как утверждают в сообщении, атака состоялась вблизи берегов Республики Калмыкия в Каспийском море. Официально в России эту информацию не подтверждали.