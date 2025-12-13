На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией ночью сбили 41 беспилотник ВСУ. Военная операция, день 1389-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1389-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
Минувшей ночью средства ПВО сбили над Россией 41 украинский беспилотник. Президент США Дональд Трамп заявил, что «свободная экономическая зона» в Донбассе будет работать. Встреча США, Украины и «евротройки» в Париже по мирному плану отменена, сообщила радиостанция RMF24. В ЕС считают «совершенно невозможным» присоединение Украины к 2027 году, сообщает Reuters. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО, сообщает Минобороны РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
10:15

Европа стремится изъять российские активы по надуманным предлогам, ЕС сам виноват в своей тяжелой экономической ситуации. Об этом в соцсети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Каким образом война России на Украине способствовала возникновению экономических «трудностей» внутри Европейского союза? Подавляющее большинство из них вызвано санкциями, введенными самим ЕС! Все это – полнейший фарс и преднамеренное разрушение верховенства права в Европе», — подчеркнул он.

10:03

В Совете нацбезопасности Украины (СНБО) отказались подтверждать или опровергать сообщения в СМИ о встречах главы Совета Рустема Умерова с руководством ФБР, пишет «Украинская правда».

В пресс-службе СНБО отметили, что все встречи «проходят в соответствии с задачами, определенными руководством государства», исходя из чего они «не подтверждают и не опровергают слухи о каких-либо встречах».

Ранее газета Washington Post сообщала, что глава делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров тайно встречался с руководством ФБР в США. По информации издания, это может быть связано с желанием чиновника добиться амнистии по возможным обвинениям в коррупции или же с давлением Вашингтона на Киев.

09:50

В Беловском районе Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, сообщает губернатор Александр Хинштейн. Пострадал находившийся в машине 39-летний мужчина, у него осколочные ранения и минно-взрывная травма, его доставили в больницу.

09:38

Бессрочная блокировка замороженных активов России в Евросоюзе поможет Брюсселю и Киеву укрепить свои позиции на продолжающихся переговорах по украинскому урегулированию, пишет газета Financial Times.

«В пятницу ЕС заморозил на неопределенный срок российские суверенные активы на сумму 210 млрд евро, хранящиеся в странах блока. Таким образом Киев и его европейские союзники стремились укрепить свои позиции на критическом этапе мирных переговоров, организованных США», — говорится в сообщении.

09:26

09:14

Боевая работа расчета 152-мм буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении (ДНР). Видео: Минобороны РФ.

09:02

248 генераторов закуплены в Белгородской области на средства резервного фонда российского правительства, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Их устанавливают в больницах, котельных, станциях водозабора и водоотведения и других подобных объектах, которые периодически повреждаются в результате обстрелов со стороны ВСУ. Всего должно поступить 596 генераторов.

08:55

В Ростовской области минувшей ночью отражена атака беспилотников ВСУ по северу региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Дроны сбивали в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал.

08:47

Два человека погибли минувшей ночью в результате атаки украинских беспилотников в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Повреждены несколько квартир в жилом доме, для жителей организован пункт временного размещения. В детском саду и поликлинике выбиты стеклопакеты, детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было. Власти планируют провести первоочередные восстановительные работы в течение дня.

08:36

Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО, сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о Лимане в Харьковской области, Кучеровке и Куриловке в Харьковской области, Северске, Червоном и Ровном в ДНР, Остаповском в Днепропетровской области и Новоданиловке в Запорожской области.

08:25

Вступление Украины в Евросоюз к 2027 году «совершенно невозможно», сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Ранее Financial Times сообщала, что украинский вариант мирного урегулирования, переданный США, предполагает вступление Украины в Евросоюз к 1 января 2027 года.

08:18

Встреча США, Украины и «евротройки» в Париже по мирному плану отменена, сообщила радиостанция RMF24.

Параллельно этому Agence France-Presse отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон еще не принял решение, поедет ли он в Берлин на встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, учитывая неопределенность по поводу предоставления Киеву со стороны Вашингтона гарантий безопасности.

08:11

Президент США Дональд Трамп заявил, что «свободная экономическая зона» на Донбассе будет работать, при этом многие хотели бы создания подобной территории.

Считается, что это один из пунктов предлагаемого США мирного плана урегулирования конфликта на Украине.

08:05

Сорок один украинский беспилотник перехвачен дежурными силами ПВО минувшей ночью, сообщает Минобороны РФ.

28 дронов сбиты над Саратовской областью, по четыре — над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Белгородской областью и Крымом, один — над Волгоградской областью.

08:00

Сегодня 1389-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

«Переход рубикона». ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России
Евросоюз утвердил бессрочную блокировку российских активов
«Вызывает тревогу»: глава украинской делегации тайно встречается с ФБР
WP: Умеров тайно встречался с директором ФБР Пателем
Мировое соглашение: в Петербурге впервые прекратили дело по «схеме Долиной»
В Санкт-Петербурге суд впервые прекратил дело по «схеме Долиной»
«Меня облапали, а виновата я». В Москве оштрафовали блогершу, которую схватили за ягодицы в метро
В Москве суд оштрафовал блогершу Карпову, которую в метро схватили за ягодицы
