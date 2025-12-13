10:15

Европа стремится изъять российские активы по надуманным предлогам, ЕС сам виноват в своей тяжелой экономической ситуации. Об этом в соцсети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Каким образом война России на Украине способствовала возникновению экономических «трудностей» внутри Европейского союза? Подавляющее большинство из них вызвано санкциями, введенными самим ЕС! Все это – полнейший фарс и преднамеренное разрушение верховенства права в Европе», — подчеркнул он.